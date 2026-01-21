جرافات الاحتلال تقتلع 30 شجرة زيتون وتجرف 20 دونماً في ترمسعيا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- اقتلعت جرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدداً من أشجار الزيتون، وجرفت اراضٍ زراعية في سهل بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المواطن عبد الله أبو عواد قوله، إن جرافات الاحتلال اقتلعت 30 شجرة زيتون، وجرفت أكثر من 20 دونماً، تعود ملكيتها لعائلته، منذ ساعات الصباح.

وأضاف أبو عواد، منذ عدة أسابيع وجرافات الاحتلال تعمل في المكان واقتلعت حتى الآن أكثر من 2000 شتلة وشجرة زيتون، وجرفت آلاف الدونمات.