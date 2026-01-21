جرافات الاحتلال تقتلع 30 شجرة زيتون وتجرف 20 دونماً في ترمسعيا
ونقلت الوكالة الرسمية عن المواطن عبد الله أبو عواد قوله، إن جرافات الاحتلال اقتلعت 30 شجرة زيتون، وجرفت أكثر من 20 دونماً، تعود ملكيتها لعائلته، منذ ساعات الصباح.
وأضاف أبو عواد، منذ عدة أسابيع وجرافات الاحتلال تعمل في المكان واقتلعت حتى الآن أكثر من 2000 شتلة وشجرة زيتون، وجرفت آلاف الدونمات.
