محافظة القدس: الاحتلال يسمح لاول مرة بإدخال أوراق كُتبت عليها صلوات يهودية إلى باحات الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN - قالت محافظة القدس: إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي سمحت رسميًا، صباح اليوم الأربعاء، بإيعاز من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بإدخال أوراق كُتبت عليها صلوات يهودية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت المحافظة في بيان صادر عنها، أن أحد المستعمرين التقط صورة قرب باب الرحمة لورقة احتوت على نص يُسمّى ((لِشَم يهوديت))، وهو نص مركزي في بعض الصلوات اليهودية التي يؤديها المستعمرون خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وبينت محافظة القدس أن شرطة الاحتلال كانت تمنع إدخال مثل هذه الأوراق في فترات سابقة، وكان المقتحمون يقرأون الصلوات غيبًا أو عبر الهواتف المحمولة، قبل أن يُسمح اليوم بإدخالها بشكل علني، وهي مُذيّلة بشعار إحدى جماعات "الهيكل المزعوم"، في خطوة تعكس تصعيدًا متواصلًا يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك