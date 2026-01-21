محافظة القدس: الاحتلال يسمح لاول مرة بإدخال أوراق كُتبت عليها صلوات يهودية إلى باحات الأقصى

محافظة القدس: الاحتلال يسمح لاول مرة بإدخال أوراق كُتبت عليها صلوات يهودية إلى باحات الأقصى
وأوضحت المحافظة في بيان صادر عنها، أن أحد المستعمرين التقط صورة قرب باب الرحمة لورقة احتوت على نص يُسمّى ((لِشَم يهوديت))، وهو نص مركزي في بعض الصلوات اليهودية التي يؤديها المستعمرون خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.
وبينت محافظة القدس أن شرطة الاحتلال كانت تمنع إدخال مثل هذه الأوراق في فترات سابقة، وكان المقتحمون يقرأون الصلوات غيبًا أو عبر الهواتف المحمولة، قبل أن يُسمح اليوم بإدخالها بشكل علني، وهي مُذيّلة بشعار إحدى جماعات "الهيكل المزعوم"، في خطوة تعكس تصعيدًا متواصلًا يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك
