التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى يؤكدان أن الدمج حق دستوري لا يقبل التراجع

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بياناً مشتركاً أكدا فيه التزامهما بمواصلة تنفيذ خطط تحويل الخدمات الإيوائية إلى خدمات دامجة، في إطار إنفاذ النصوص القانونية ذات الصلة، وبعد متابعة التحركات التي نفذتها مجموعة من الأسر وأصحاب المراكز الإيوائية الخاصة اعتراضاً على بدائل الإيواء.

وأكد الطرفان تفهمهما لمخاوف بعض الأسر ومشروعية تساؤلاتها، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة توضيح جملة من الحقائق الإنسانية والقانونية، بهدف حماية المسار الدستوري المتسق مع التعديلات الأخيرة للدستور الأردني، والتي نصت صراحة على أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل لا يقبل الجدل، وبما ينسجم مع التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن التحول من منظومة الإيواء إلى منظومة دامجة يعد من أفضل الممارسات العالمية، وقد اعتمدته دول عديدة في آسيا وإفريقيا وشرق أوروبا إلى جانب الدول المتقدمة، بعد أن أثبتت التجربة أن البيئات الإيوائية المغلقة تترك آثاراً نفسية واجتماعية وبدنية سلبية طويلة الأمد على المنتفعين وأسرهم، وتسهم في تفاقم الإعاقات بدل تأهيلها.

وأشار إلى أن دراسات ميدانية، من بينها دراسة صادرة عن المجلس الأعلى عام 2017، أظهرت أن عدداً من الحالات دخلت المؤسسات الإيوائية بإعاقات بسيطة أو متوسطة، ثم تطورت لاحقاً إلى إعاقات شديدة مصحوبة بمشكلات نفسية وضعف عضلي، إضافة إلى ارتفاع احتمالات التعرض للعنف داخل البيئات العازلة رغم الرقابة.

وبيّن البيان أن التحول إلى الدمج ليس قراراً طارئاً، بل يستند إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، واستراتيجية بدائل الإيواء الصادرة عام 2019 بعد مشاورات موسعة، كما يشكل التزاماً مباشراً باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن.

وعلى صعيد الأرقام، كشف البيان أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات الإيوائية في الأردن يبلغ نحو 1407 منتفعين، أكثر من نصفهم من غير الأردنيين في مراكز خاصة ربحية، فيما لا يتجاوز عدد الأردنيين في الإيواء نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، والذي يقدر بنحو مليون ومئتي ألف شخص وفق تعداد 2015.

وأكد البيان أن هذه الأرقام تدلل بوضوح على أن البقاء في كنف الأسرة هو القاعدة حتى في حالات الإعاقة الشديدة، وليس استثناءً، وهو ما يعزز التوجه نحو سياسات الدمج الأسري والمجتمعي.

وفيما يتعلق بالبدائل، أوضح البيان أن وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت حزمة تشريعات تنظم بدائل الإيواء، تشمل خدمات تأهيلية وتدريبية ومساعدات مالية قد تصل إلى 600 دينار للأسرة التي تستعيد أبناءها من المؤسسات الإيوائية، أو للأسر الحاضنة التي تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن محيط أسري.

وأشار إلى نجاح تجارب تطبيقية في مراكز حكومية، من بينها إغلاق البرنامج الإيوائي في مركز الأمل للأطفال في الرصيفة، ودمج الأطفال مع أسرهم أو أسر حاضنة، حيث أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في الجوانب النفسية والجسدية والاستقلالية.

وأكدت الوزارة والمجلس أنهما وضعا نظام متابعة ميداني دقيق للحالات المدمجة، بالشراكة مع منظمات مجتمع مدني متخصصة، لضمان استدامة الدمج وجودة الرعاية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيلي بناءً على تقييم فردي شامل لكل حالة.

وشدد البيان على أن الدولة لن تترك أي شخص ذي إعاقة أو أسرته يواجهون مصيراً مجهولاً، مؤكداً أن حالات الإعاقات الشديدة والمتعددة التي لا تتوفر لها أسر قادرة على الرعاية ستخضع لترتيبات بديلة، من بينها البيوت الجماعية الصغيرة ضمن المجتمعات المحلية، وبإشراف كامل وعلى مدار الساعة.

وختم البيان بالتأكيد على أن بدائل الإيواء والدمج تمثل خياراً استراتيجياً لا رجعة عنه، أقره القانون والتزمت به الدولة، كما تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وخلق فرص عمل في الخدمات النهارية والتعليم الدامج، في وقت تتراجع فيه نماذج الإيواء التقليدية عالمياً.