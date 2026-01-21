الهوية الكردية إضافة للنسيج الوطني الأردني

MENAFN - Amman Net) أكد محيي الدين الكردي، المشرف الإداري في الجمعية الأردنية الكردية للثقافة، أن الهوية الكردية في الأردن شكلت عبر العقود إضافة حقيقية للنسيج الاجتماعي الوطني، ولم تكن يومًا عائقًا أمام الاندماج أو المشاركة في الحياة العامة، مشددًا على أن المجتمع الأردني يتميز بتقبله للتنوع واحترامه لتعدد الأصول والمنابت.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة الثامنة من برنامج نسيج الذي يبث عبر راديو البلد، حيث تناولت الحلقة الحكاية الكردية الأردنية، وسلطت الضوء على حضور الأكراد التاريخي والثقافي والاجتماعي في المملكة.

وقال الكردي إن الأكراد جزء أصيل من المجتمع الأردني منذ مئات السنين، وأسهموا في مختلف المجالات، من العمل العسكري والأمني، إلى الطب والإعلام والرياضة والزراعة والتجارة، مؤكدًا أن المواطنة في الأردن قائمة على المساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الأصل.

وأضاف أن الجمعية الأردنية الكردية للثقافة تأسست بهدف الحفاظ على الهوية والتراث الكردي ضمن إطار مؤسسي منفتح، بعيدًا عن الانغلاق، مشيرًا إلى أن العمل المؤسسي هو السبيل الأوسع لحماية الثقافة من الاندثار وتعريف المجتمع بها. وأوضح أن التحدي الأكبر في البداية كان كسب ثقة المجتمع وتقبله، إلا أن التفاعل الإيجابي فاق التوقعات، حيث شارك أردنيون من غير الأصول الكردية في أنشطة الجمعية وتعلم اللغة الكردية بدافع الفضول الثقافي أو الروابط العائلية.

وتحدث الكردي عن أهمية الرقمنة في حفظ الذاكرة الكردية، لافتًا إلى تجربة الجمعية في أرشفة مؤلفات كتاب أردنيين من أصول كردية وإتاحتها إلكترونيًا، بما يسهم في حماية الإرث الثقافي من الضياع ويجعله متاحًا للأجيال الشابة.

وفي حديثه عن الهوية، شدد على أن الحفاظ عليها لا يعني الانغلاق، بل نشرها والتعريف بها، معتبرًا أن المصاهرة والاختلاط الاجتماعي بين الأكراد وباقي مكونات المجتمع الأردني عززت هذا الاندماج، ورسخت مفهوم التنوع بوصفه مصدر قوة.

وأشار الكردي إلى أن الصورة النمطية عن“العناد الكردي” تُفهم أحيانًا خارج سياقها، موضحًا أنها تعبر في جوهرها عن التمسك بالحق والصدق والأمانة، وهي قيم إيجابية أسهمت في بناء الثقة داخل المجتمع.

وتأتي حلقة نسيج ضمن سلسلة حلقات تسعى إلى إبراز مكونات المجتمع الأردني المختلفة، والتأكيد على أن النسيج الوطني تشكل من خيوط متعددة، تداخلت لتصنع هوية جامعة قائمة على التعدد والاحترام المتبادل.