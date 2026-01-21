403
مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحبت مصر بالدعوة الموجهة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى مجلس السلام، وأعلنت عن موافقتها على قبول الدعوة للانضمام إلى المجلس، والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة.
وجدّدت مصر تقديرها لقيادة ترامب، والتزامه بإنهاء الحرب في غزة، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، معربةً عن دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
وأكدت مصر استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والشركاء، لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها، والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كافة أنحاء القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار لتحقيق السلام العادل والدائم، وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، بما يمهّد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.
