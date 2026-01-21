حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية قريباً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يختبر واتساب ميزات جديدة على نسخة الويب تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية ومرئية جماعية داخل المحادثات مباشرة.



ووفق موقع WABetaInfo، ستسمح الميزة بمشاركة جميع أعضاء المجموعة، مع إمكانية مشاركة عدد يصل إلى 32 مستخدمًا، على أن يبدأ التطبيق في المرحلة الأولى بعدد أقل لضمان استقرار الاتصال وجودة المكالمات.



كما تخطط واتساب لإطلاق إمكانية إنشاء رابط مكالمة مباشر من الدردشة الجماعية، سواء صوتية أو مرئية، بالإضافة إلى ميزة جدولة المكالمات مع تحديد العنوان والوصف ووقت البدء والانتهاء، ما يوفر إشعارًا مسبقًا للمشاركين ويتيح تصورًا واضحًا لسياق المكالمة.

ارم نيوز



