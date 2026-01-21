  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

2026-01-21 07:04:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي في الأردن، وقّعت شركة زين كاش اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة (جيني) – المنصّة الرائدة في خدمات النقل الذكي – تهدف إلى توفير حلول دفع رقمية مرنة للسائقين، وتمكينهم من إدارة معاملاتهم المالية الرقمية اليومية بسلاسة وأمان.
وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية زين كاش الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها المالية الرقمية المُبتكرة، وترسيخ الشمول المالي، وتمكين الأفراد، لا سيّما شركاء جيني من السائقين، للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية التي تقدّمها زين كاش، لتُسهم في تعزيز استقرارهم المالي، كما تعكس التزام زين كاش ببناء مجتمع رقمي مُستدام.
وبموجب هذه الشراكة سيتمكّن سائقو جيني من فتح محافظ زين كاش خاصة بهم وتفعيلها على حساب جيني المخصص للسائقين من خلال مكاتب جيني أو معارض زين، كما سيتم منحهم بطاقات زين كاش مجّانية لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، كما سيتم في القريب العاجل إدراج قسائم/بطاقات (جيني) الشرائية على تطبيق زين كاش، ليتمكّن مستخدمو بطاقات وخدمات زين كاش من شرائها واستخدامها مباشرة عبر التطبيق.
وفي إطار هذا التعاون، شاركت زين كاش كراعٍ رسمي لحفل (فعاليّة القمّة) الذي أقامته شركة (جيني) لتكريم السائقين، وتأتي رعاية زين كاش للفعالية تقديرًا لجهود السائقين ودورهم في تقديم تجربة مميزة للمستخدمين، كما قدّمت زين كاش جوائز نقدية للسائقين المُكرّمين بقيمة تصل إلى 300 دينار لكل سائق، وذلك في إطار دعمها المتواصل لشركائها.
ومنذ انطلاقها في العام 2011، أصبحت "زين كاش" لاعبًا رئيسيًا في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تُعد أكبر جهة مُصدِرة لبطاقات ماستركارد في المملكة، حيث تقدّم زين كاش باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، إذ يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية، كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محليًا ودوليًا من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي "زين كاش" فور فتح المحفظة.
كما تقدّم الشركة بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية، والعالمية)، دون فوائد أو رسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب ودون رسوم إصدار للبطاقة.

