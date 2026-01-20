دبي تعزز ريادتها عالمياً بإطلاق "إن دي" للفعاليات التجارية المباشرة

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن مركز دبي التجاري العالمي، الممكن الرائد للأعمال في المنطقة وأحد أبرز الجهات العالمية في قطاع الفعاليات، ومجموعة إنفورما، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الفعاليات التجارية والخدمات الرقمية والأبحاث الأكاديمية، عن توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة جديدة تحمل اسم إن دي (inD).

وكان قد تم الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة لأول مرة في مارس 2025، حيث تجمع شركة إن دي بين ريادة مركز دبي التجاري العالمي في الفعاليات التجارية العالمية، والنطاق العالمي والخبرة المتخصصة لمجموعة إنفورما، بما يسهم في تسريع وتيرة النمو على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، الأمر الذي يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للفعاليات التجارية المباشرة والابتكار.

وتضم شركة إن دي محفظة تزيد على 40 علامة تجارية تمثل فعاليات كبرى تخدم مجموعة من القطاعات عالية النمو، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية (معرض الصحة العالمي)، وقطاع الطاقة (معرض الشرق الأوسط للطاقة)، وقطاع الطيران (معرض دبي للطيران)، وقطاع الأغذية والمشروبات (معرض جلفود)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (معرض جيتكس جلوبال)، وقطاع أمن المعلومات (معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات - جيسيك).

ومن المتوقع أن تحقق هذه العلامات التجارية إيرادات تتجاوز 650 مليون دولار أمريكي في عام 2026، مدعومة بمحفظة قوية للنمو المستقبلي، وذلك في ظل استمرار الطلب المتزايد على تجارب الفعاليات التجارية المباشرة عالية التأثير.

وتؤدي الفعاليات التجارية المباشرة دوراً محورياً في جمع القطاعات الاقتصادية وقادة الفكر وصناع القرار، بما يسهم في تحفيز الابتكار وتعزيز النمو والاستثمار. كما تتيح للشركات الوصول إلى أسواق جديدة، وعرض منتجاتها وخدماتها، وبناء شراكات طويلة الأمد.

ويأتي تأسيس شركة إن دي في توقيت محوري يتزامن مع الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لمرافق استضافة الفعاليات عالمية المستوى في دبي، حيث تسهم توسعة مركز دبي للمعارض في توفير 140.000 متر مربع من مساحة الفعاليات خلال العام الجاري، وهو ما يعزز مكانة دبي واحدة من أكثر الأسواق العالمية ديناميكية وابتكاراً في قطاع الفعاليات التجارية المباشرة.

وسيكون معرض جلفود (26 – 30 يناير) أول علامة تجارية تابعة لشركة إن دي يتم تنظيمه في عام 2026، حيث سيقام بحجم غير مسبوق، وللمرة الأولى عبر موقعي مركز دبي التجاري العالمي الرئيسيين، وهما مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز دبي للمعارض، وذلك بمشاركة أكثر من 8.500 جهة عارضة تستعرض 1.5 مليون منتج من 195 دولة حول العالم.

ويليه مباشرة تنظيم معرض الصحة العالمي WHX Dubai (9 – 12 فبراير) ومعرض WHX Labs Dubai (10 – 13 فبراير)، اللذين سيقامان بالتزامن عبر الموقعين الرئيسيين للمرة الأولى، بمشاركة أكثر من 4.800 جهة عارضة، وبحضور متوقع يزيد على 270.000 من المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية من أكثر من 180 دولة.

وقال معالي هلال سعيد المري، المدير الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: ((لطالما كانت دبي الوجهة العالمية الأولى للفعاليات التجارية العالمية. وترتقي هذه الشراكة اليوم بهذه المكانة إلى آفاق جديدة من خلال تحويل دبي إلى مركز عالمي للملكية الفكرية والمعرفة، بما يسرع فرص النمو العالمي للعلامات التجارية الرائدة التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، ويعزز أيضاً الأثر طويل الأمد على الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ويرسخ دورها محركاً عالمياً رئيسياً في قطاع الفعاليات التجارية. ومن خلال هذه الشراكة مع مجموعة إنفورما، فإننا نعمل على بناء منصة للنمو المستدام والابتكار والوصول العالمي)).

من جانبه، قال ستيفن أ. كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما: ((إن إطلاق شركة إن دي يعمق شراكتنا مع مركز دبي التجاري العالمي في مرحلة تشهد نمواً هيكلياً في قطاعنا، ونمواً اقتصادياً قوياً في المنطقة، ونمواً ديناميكياً في السوق الإماراتية على وجه الخصوص، ويتزامن ذلك مع زيادة في المرافق عالية الجودة لاستضافة الفعاليات بما يلبي الطلب المتنامي على الفعاليات التجارية المباشرة)).