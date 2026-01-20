إيلون ماسك يلمح إلى إمكانية استحواذه على رايان إير

MENAFN - Al-Bayan) "> أجرى الملياردير إيلون ماسك استطلاعاً للرأي على منصته ((إكس)) يسأل فيه متابعيه عما إذا كان ينبغي عليه شراء شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة ((رايان إير))، في أحدث تصعيد للخلاف بينه وبين مايكل أوليري، المدير التنفيذي للشركة. شارك في الاستطلاع نحو 769.84 ألف مستخدم، وأيد 76.9% منهم فكرة الشراء، مقابل 23.1% عارضوها.

ويشتهر ماسك باستخدام استطلاعات الرأي لاتخاذ قرارات مهمة، كما فعل قبل استحواذه على منصة ((إكس)). وبدأ الخلاف الكلامي بين الطرفين بعد أن وصف ماسك أوليري بأنه ((أحمق تماماً))، ملمحاً إلى ضرورة إقالته، فيما رفض الأخير تزويد طائرات الشركة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ((ستارلينك)) التابعة لماسك.

وجاءت تعليقات ماسك رداً على منشور ساخر للشركة على المنصة، حيث تساءل: ((كم سيكلفني شراءكم؟))، وأضاف: ((أريد حقاً أن أضع شخصاً مثل رايان على رأس رايان إير. هذا قدركم)). وتبع ذلك استطلاع للرأي حصد أكثر من 300 ألف مشاركة، أيدت الأغلبية شراء الشركة.

يذكر أن ماسك يبيع بالفعل خدمات الإنترنت عبر أقمار ((ستارلينك))، وهو ما يفسر اهتمامه بالشركة. ونظراً لأن ((رايان إير)) شركة مساهمة عامة، فإن أي محاولة شراء ستتطلب تقديم عرض استحواذ للمساهمين أو اللجوء إلى الاستحواذ العدائي.

من جهته، قال أوليري في بودكاست الأسبوع الماضي: ((لن أهتم بإيلون ماسك على الإطلاق، إنه أحمق))، مؤكداً أن تكلفة تركيب هوائي ستارلينك على طائرة واحدة تصل إلى 200–250 مليون دولار سنوياً، ووصف الخدمة بأنها باهظة. أثار هذا الجدل اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل، حيث تداول المستخدمون فكرة شراء ماسك للشركة وإقالة أوليري، ما جعل منشوراته تصل إلى عشرات ملايين المشاهدات.