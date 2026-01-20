الدولار يرتعش.. هل يقف الاقتصاد العالمي على مفترق طرق؟

MENAFN - Al-Bayan) ">شهدت الأسواق المالية مؤخرا تباينا حادا بين أسعار الذهب والبيتكوين، في وقت تلوح فيه مخاطر جديدة على الدولار الأمريكي نتيجة تصعيد محتمل في حرب التعريفات التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لـ"فوربس" سجلت عملة البيتكوين انخفاضا حادا خلال ساعات قليلة، من حوالي 96,000 دولار لكل بيتكوين إلى ما يزيد قليلا على 90,000 دولار، في حين بلغ الذهب مستويات قياسية جديدة بعد تهديد ترامب بفرض تعرفة على ثمانية من حلفاء الناتو إذا لم توافق الدنمارك على صفقة بشأن غرينلاند.

وتأتي هذه التحركات وسط تحذير من الرئيس التنفيذي لبنك أمريكا بشأن سوق العملات الرقمية، إذ وصف حجم المخاطر المحتملة بما يعادل 6 تريليونات دولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأسبوعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعا أعلى من التقديرات السابقة، ما قد يشير إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود تضخمي غير مسبوقة.

وذكرت تقارير اقتصادية أن البنوك الاستثمارية الكبرى، مثل باركليز ومورغان ستانلي، رفعت توقعاتها لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر إلى 2.8–2.9٪، في حين أشارت ملاحظات صادرة عن BNP Paribas إلى أن هذه القراءة ستكون أعلى بشكل ملحوظ من مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي البالغ 2.7٪.

ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم.

وقال بيتر شيف، المستثمر المعروف في الذهب والناقد للدولار والبيتكوين، إن "الانهيار المتوقع للدولار سيرفع أسعار المستهلكين بشكل كبير"، محذرا من ركود تضخمي غير مسبوق قد يضرب الاقتصاد الأمريكي.

وعلى صعيد الأسواق، أدى ضعف الدولار الأمريكي مؤخرا إلى ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، مع توقعات بأن يصل الذهب إلى مستويات قريبة من 5,000 دولار للأونصة، وفقا لديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع في BNP Paribas.

وبالنسبة للبيتكوين، يرى محللون أن ضعف السعر قد يستمر نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تضغط على شهية المخاطرة.

وقال نيجك بوكين، محلل الأصول الرقمية والمؤسس المشارك لموقع Coin Bureau: "من المرجح أن نشهد مزيدا من الانخفاض ما لم يتدخل المشترون، مع وجود دعم قوي للبيتكوين حول 88,000 دولار، في ظل مخاوف مستمرة بشأن التطورات المرتبطة بغرينلاند".

ويشير الخبراء إلى أن الأسواق تواجه أسبوعا حاسما، حيث إن صدور بيانات التضخم قد يعيد رسم موازين القوى بين الدولار، الذهب، والعملات الرقمية، مؤكدين أن كلا من المستثمرين والمتداولين يحتاجون إلى الاستعداد لموجة من تقلبات الأسعار غير المسبوقة.