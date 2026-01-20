الأسهم الأوروبية تتراجع أكثر مع استمرار تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية

MENAFN - Al-Bayan) "> انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع استمرار القلق المتزايد بشأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند خلال الجلسة الثانية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7%، وذلك بعد يوم من تسجيله أكبر انخفاض له خلال يوم واحد في شهرين.

وهدد ترامب بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة اعتباراً من 1 فبراير على ثماني دول أوروبية حتى يسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ما زاد المخاوف من تجدد الحرب التجارية. وبينما لا يزال بعض المحللين متشككين، يشعر المستثمرون بالقلق نظراً لعدم وجود مؤشرات تذكر على تخفيف الرئيس الأمريكي لهجته.

من المتوقع أن تؤثر أرباح الشركات وإشارات السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على توجهات السوق هذا الأسبوع. ارتفعت أسهم مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بنسبة 1.6% بعد أن أعلنت عن ارتفاع حجم مبيعاتها بنسبة 3.2% في عام 2025. في المقابل، استقرت أسهم شركة توتال إنيرجيز النفطية، حيث توقعت الشركة انخفاض مبيعات النفط والغاز الطبيعي المسال في الربع الأخير من عام 2025، لكنها توقعت في الوقت نفسه هوامش ربح أقوى على وقود التكرير. في المقابل، انخفضت أسهم مجموعة LVMH الفاخرة وشركة بيرنو ريكارد بنسبة 1.4% و0.3% على التوالي، بعد أن هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية للضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانضمام إلى مبادرته ((مجلس السلام)).