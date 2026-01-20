شركة شهيرة تتوقف عن إنتاج الهواتف الذكية.. ستتجه للنظارات

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت شركة أسوس التايوانية رسمياً انسحابها من سوق الهواتف الذكية، منهية بذلك فصلا طويلا لكنه أصبح هشا في تاريخها في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، جونّي شيه، لن تطلق أسوس أي هواتف جديدة في عام 2026، ولا توجد خطط مؤكدة للعودة إلى هذا السوق.

جاء الإعلان خلال فعالية إطلاق أسوس لعام 2026 في تايوان، حيث أوضح شيه أن الشركة ستوقف إضافة نماذج جديدة من الهواتف الذكية وتركز بدلاً من ذلك على المنتجات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات والنظارات الذكية، واعتبر شيه هذا القرار خطوة استراتيجية للنمو طويل الأمد، بدلاً من الاستمرار في فئة لم تعد تحقق أرباحاً.

وقال شيه: "أسوس لن تضيف نماذج هواتف محمولة جديدة في المستقبل، وسنعيد تقييم هذا القرار فقط إذا تغيرت ظروف السوق"، مشيرا إلى أن التباطؤ العالمي في الطلب على الهواتف وارتفاع الأسعار وزيادة المنافسة جعل الاستمرار في هذا المجال تحديا كبيرا.

وكانت أسوس قد ركزت سابقا على استهداف فئات محددة من المستخدمين عبر سلسلتين رئيسيتين هما Zenfone وROG Phone.

سلسلة Zenfone: استهدفت المستخدمين الباحثين عن هواتف أصغر وأكثر اقتصادية. وعلى الرغم من جودة الأجهزة، إلا أن ضعف دعم البرمجيات وسياسات التحديث المحدودة قيدت جاذبيتها في السوق.

سلسلة ROG Phone: صممت لعشاق الألعاب المحمولة، مع مواصفات متقدمة تشمل شرائح عالية الأداء ونظم تبريد نشطة وإكسسوارات للألعاب، لكنها جاءت بأسعار مرتفعة جدا، مثل ROG Phone 9 Pro الذي أُطلق بسعر 1,200 دولار، الأمر الذي دفع اللاعبين إلى تفضيل هواتف iPhone وSamsung Galaxy الرائدة.

ولم تقدم أسوس سوى تحديثين لنظام التشغيل لهواتف ROG Phone وZenfone، مع التزام بسياسات محدودة لتحديثات الأمان، مما جعل منتجاتها أقل قدرة على المنافسة في سوق مكتظ بالخيارات.

ويأتي انسحاب أسوس في ظل سيطرة الشركات الصينية الكبرى على سوق أندرويد العالمي، مثل Vivo وXiaomi وHuawei، التي تقدم دورات إصدار أسرع ودعما إقليميا أقوى، وقد أدى هذا الواقع إلى صعوبة المنافسة أمام الشركات الأصغر خارج الأسواق الرئيسية.

يذكر أن أسوس كانت قد استفادت في العقد الأول من الألفية من موجة الابتكار والتصاميم الجريئة، مثل الهواتف القابلة للانزلاق والهواتف المزودة بأجهزة عرض، لكن تطور الهواتف الذكية أصبح تدريجيا مع ترقيات سنوية محدودة، مما دفع المستهلكين للاحتفاظ بأجهزتهم لفترة أطول.

وفي الوقت الذي يقلص فيه انسحاب أسوس خيارات المستهلكين في سوق الهواتف الذكية، يعكس القرار للشركة واقعا تجاريا جديدا يرتكز على النضج، وتغيير الأولويات، والتركيز على القطاعات التي ما زالت تشهد نموا في المستقبل.