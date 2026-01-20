شركة شهيرة تتوقف عن إنتاج الهواتف الذكية.. ستتجه للنظارات

شركة شهيرة تتوقف عن إنتاج الهواتف الذكية.. ستتجه للنظارات
جاء الإعلان خلال فعالية إطلاق أسوس لعام 2026 في تايوان، حيث أوضح شيه أن الشركة ستوقف إضافة نماذج جديدة من الهواتف الذكية وتركز بدلاً من ذلك على المنتجات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات والنظارات الذكية، واعتبر شيه هذا القرار خطوة استراتيجية للنمو طويل الأمد، بدلاً من الاستمرار في فئة لم تعد تحقق أرباحاً.
وقال شيه: "أسوس لن تضيف نماذج هواتف محمولة جديدة في المستقبل، وسنعيد تقييم هذا القرار فقط إذا تغيرت ظروف السوق"، مشيرا إلى أن التباطؤ العالمي في الطلب على الهواتف وارتفاع الأسعار وزيادة المنافسة جعل الاستمرار في هذا المجال تحديا كبيرا.
وكانت أسوس قد ركزت سابقا على استهداف فئات محددة من المستخدمين عبر سلسلتين رئيسيتين هما Zenfone وROG Phone.
سلسلة Zenfone: استهدفت المستخدمين الباحثين عن هواتف أصغر وأكثر اقتصادية. وعلى الرغم من جودة الأجهزة، إلا أن ضعف دعم البرمجيات وسياسات التحديث المحدودة قيدت جاذبيتها في السوق.
سلسلة ROG Phone: صممت لعشاق الألعاب المحمولة، مع مواصفات متقدمة تشمل شرائح عالية الأداء ونظم تبريد نشطة وإكسسوارات للألعاب، لكنها جاءت بأسعار مرتفعة جدا، مثل ROG Phone 9 Pro الذي أُطلق بسعر 1,200 دولار، الأمر الذي دفع اللاعبين إلى تفضيل هواتف iPhone وSamsung Galaxy الرائدة.
ولم تقدم أسوس سوى تحديثين لنظام التشغيل لهواتف ROG Phone وZenfone، مع التزام بسياسات محدودة لتحديثات الأمان، مما جعل منتجاتها أقل قدرة على المنافسة في سوق مكتظ بالخيارات.
ويأتي انسحاب أسوس في ظل سيطرة الشركات الصينية الكبرى على سوق أندرويد العالمي، مثل Vivo وXiaomi وHuawei، التي تقدم دورات إصدار أسرع ودعما إقليميا أقوى، وقد أدى هذا الواقع إلى صعوبة المنافسة أمام الشركات الأصغر خارج الأسواق الرئيسية.
يذكر أن أسوس كانت قد استفادت في العقد الأول من الألفية من موجة الابتكار والتصاميم الجريئة، مثل الهواتف القابلة للانزلاق والهواتف المزودة بأجهزة عرض، لكن تطور الهواتف الذكية أصبح تدريجيا مع ترقيات سنوية محدودة، مما دفع المستهلكين للاحتفاظ بأجهزتهم لفترة أطول.
وفي الوقت الذي يقلص فيه انسحاب أسوس خيارات المستهلكين في سوق الهواتف الذكية، يعكس القرار للشركة واقعا تجاريا جديدا يرتكز على النضج، وتغيير الأولويات، والتركيز على القطاعات التي ما زالت تشهد نموا في المستقبل.
