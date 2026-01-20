ورقة بحثية للمنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد ريادة أبوظبي عالمياً في مجال النظم الصحية الذكية

MENAFN - Al-Bayan) ">نشر المنتدى الاقتصادي العالمي ورقة بحثية جديدة تسلط الضوء على ريادة أبوظبي عالمياً في مجال النظم الصحية الذكية، ونجاحها في تأسيس بنية تحتية صحية ذكية، ما يرسخ ريادة الإمارة في تطوير الابتكار والرعاية الصحية التي تركز على الوقاية.

وجاء إصدار الورقة البحثية قبيل الاجتماعات السنوية للدورة الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، بعنوان ((عصر جديد للصحة الرقمية: قفزة أبوظبي نحو الذكاء الصحي))، وتستعرض نجاح أبوظبي في توظيف البيانات السريرية والجينومية والمالية وبيانات أنماط الحياة والبيئة ضمن بنية منظومة صحية واحدة.

ويدعم هذا النهج الوقاية المبكرة من الأمراض، ويسرع وتيرة التدخل السريري، ويسهم في تحسين النتائج الصحية للسكان على نحو شامل، مع تعزيز استدامة المنظومة على المدى الطويل.

وتشير الورقة البحثية إلى أنه على الرغم من الاستثمارات العالمية الكبيرة في مجال الصحة الرقمية، فإن العديد من الأنظمة الصحية لا تزال تواجه تحديات جوهرية في توسيع نطاق الابتكار، نتيجة افتقارها للتكامل والشمول، وضعف قابلية التشغيل البيني، وغياب الذكاء الشامل على مستوى النظام.

وتعرض الورقة البحثية أبوظبي نموذجاً عملياً لمعالجة هذه التحديات، من خلال التعامل مع بحوث الصحة السكانية باعتبارها بنية تحتية أساسية، تضاهي في أهميتها المرافق الحيوية مثل شبكات الكهرباء أو شبكات النطاق العريض، وليس مجرد حل تقني إضافي.

وتسلط الورقة الضوء على مجموعة من المؤشرات التي تبرز حجم منظومة الصحة الذكية وتأثيرها في أبوظبي، ومن بينها دمج أكثر من 100.000 مسار بيانات، وربط 3.5 مليارات سجل سريري عبر أكثر من 3.000 منشأة رعاية صحية، إلى جانب تحليل 2 مليار نشاط لمطالبات التأمين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتتطرق الورقة البحثية إلى تسلسل أكثر من 850.000 جينوم ضمن برنامج الجينوم الإماراتي، ما يضع أبوظبي في مصاف البرامج الوطنية الرائدة عالمياً في مجال علم الجينوم.

وتستعرض كيف أسهم هذا النهج القائم على مستوى المنظومة في تحقيق الكشف المبكر عن السرطان، وتطوير مسارات وقاية أكثر تخصيصاً، وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، ويشمل ذلك خفض زمن الاستجابة لحالات النوبات القلبية بنسبة 30%، متجاوزاً بذلك المعايير والمؤشرات العالمية.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، مؤكداً على تركيز أبوظبي على تبني التقنيات الذكية كبنية تحتية أساسية، لا كمبادرات ابتكار معزولة: إن التحول الحقيقي يتحقق عندما يلتقي الابتكار مع القدرة على توسيع نطاق أثره، مشيراً إلى أن وجود منظومة صحية ذكية يضع الأساس الذي يحول الوقاية والصحة الشخصية إلى واقع ملموس ينعم به جميع السكان.

من جانبه قال شيام بيشن، رئيس قطاع الصحة والرعاية الصحية في المنتدى الاقتصادي العالمي: إن إدراك أهمية التكنولوجيا في رحلة المريض يعد أمراً محورياً، وقصة أبوظبي هي في جوهرها قصة إنسانية؛ تقوم على توظيف البيانات المترابطة والذكاء الاصطناعي المسؤول للتنبؤ بالمخاطر في مراحل مبكرة، والحد من الأمراض التي يمكن تجنبها، ومساعدة الأفراد على الحصول على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، معرباً عن أمله بأن يوفر هذا الكتاب الأبيض لقادة العالم دليلاً عملياً يعزز ثقتهم في توسيع نطاق الحلول التي أثبتت فاعليتها.

من جهته قال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مايكروسوفت، مشدداً على الأهمية العالمية لمنهجية عمل أبوظبي: إن قطاع الرعاية الصحية يدخل حقبة جديدة تقوم على الدقة والسرعة وتيسير سبل الوصول إلى الرعاية، وفي أبوظبي، يسهم الذكاء الاصطناعي في تمكين الأطباء من التشخيص بشكل أسرع، ويزود صناع السياسات بتحليلات آنية تتيح لهم الاستجابة سريعاً في وقت مبكر، ما يساعد المجتمعات على التمتع بصحة أفضل.

ويمثل هذا البحث دراسة حالة ومرجعاً عملياً في الوقت ذاته، ويمكن الحكومات وقادة الرعاية الصحية في العالم من الاسترشاد به لتحديث النظم الصحية، وتعزيز مرونتها، والانتقال من نماذج الرعاية القائمة على الاستجابة للمرض إلى نماذج قائمة على الوقاية أولاً.

نشرت الورقة البحثية في 16 يناير 2026، وأعدها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، بإسهام من مايكروسوفت و((M42)) ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وخدمات بيانات أبوظبي الصحية، ضمن مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتشارك دولة الإمارات في الدورة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، مواصلة مشاركتها الفاعلة والمتميزة في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يعد منصة عالمية سنوية تسهم في تعزيز التعاون الدولي الشامل في كل المجالات التنموية، لا سيما في المجالات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي.