في مؤشر دولي جديد.. دبي الثالثة عالمياً بين أفضل المدن للشركات الناشئة في 2026

MENAFN - Al-Bayan) ">في إنجاز عالمي جديد يعكس مكانتها المتقدمة في الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال حلت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة ((المدن الصديقة للشركات الناشئة 2026)) الصادرة عن منصة ((مالتيبوليتان)) العالمية، متفوقة على مدن ابتكار تقليدية مثل لندن وباريس ونيويورك، ومحتفظة بمركز خلف سان فرانسيسكو وزيوريخ فقط. ويعكس هذا التصنيف المتنامي سمعة الإمارة حاضنة قوية لرواد الأعمال، مدعومة بإجراءات تأسيس سريعة للشركات، وبنية تحتية رقمية متطورة، وسياسات مرنة تهدف إلى استقطاب المواهب العالمية.

واعتمد المؤشر على تقييم نظم بيئية للشركات الناشئة في 60 دولة، وقيم 28 مدينة، وفق خمسة معايير أساسية، تشمل نشاط الشركات الناشئة، والاتصال الرقمي، وجاذبية المواهب الشابة، وجرأة الأعمال، إضافة إلى جودة الحياة. وسجلت دبي أداء استثنائياً في كفاءة الأطر التنظيمية وسرعة تأسيس الشركات، حيث يمكن للمؤسسين إطلاق أعمالهم خلال أسبوع واحد، وهو معدل يتفوق على كثير من المراكز العالمية الرائدة، كما برهنت الإمارة على قدرتها في جذب المواهب الشابة والاحتفاظ بها، من خلال الجمع بين التعليم الجيد، والأمان، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة المناسبة، ما أسهم في تحقيق أداء متفوق في معيار ((المواهب وجودة الحياة)) مقارنة بطوكيو وباريس ولندن ونيويورك.

ورغم هذا الصعود القوي، يشير التقرير إلى أن التحدي المقبل لدبي يكمن في زيادة عدد ((الشركات المليارية)) وتعميق حجم رأس المال الاستثماري لتضاهي الأسواق الأكثر نضجاً. وتبرز برامج الحوكمة الرقمية، ومبادرات الإقامة المبتكرة، والمناطق المالية مثل ((مركز دبي المالي العالمي)) عوامل رئيسية، تعيد تعريف دبي مركزاً عالمياً حديثاً للشركات الناشئة.

وتعتبر هذه الإنجازات استمراراً لمسيرة دبي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، منذ إطلاق استراتيجيات الدولة للابتكار والتقنية وريادة الأعمال قبل أكثر من عقد، بما في ذلك تطوير المناطق المالية مثل ((مركز دبي المالي العالمي))، وإطلاق برامج الإقامة الذهبية وجذب رأس المال الاستثماري العالمي، فضلاً عن بيئة داعمة للشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.

