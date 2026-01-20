  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد يزداد حضورنا العالمي ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد يزداد حضورنا العالمي ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي

2026-01-20 05:08:49
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، يزداد حضورها العالمي كل يوم ويترسخ احترام العالم لنموذجها التنموي، وذلك لمناسبة حلول الإمارات في المركز العاشر عالمياً وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة والذي شمل 193 دولة وتم الإعلان عن نتائجه اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة.. تم الإعلان اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عن نتائجه.. جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في الترتيب العام.. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في العطاء والثالث عالمياً في فرص النمو الاقتصادي.. والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "بقيادة أخي محمد بن زايد.. يزداد حضورنا العالمي كل يوم.. ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي.. وتتعزز مستويات الثقة الدولية في منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تم بناءها عبر الخمسة عقود الماضية".

MENAFN20012026000110011019ID1110623197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث