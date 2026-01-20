محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد يزداد حضورنا العالمي ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد يزداد حضورنا العالمي ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة.. تم الإعلان اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عن نتائجه.. جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في الترتيب العام.. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في العطاء والثالث عالمياً في فرص النمو الاقتصادي.. والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "بقيادة أخي محمد بن زايد.. يزداد حضورنا العالمي كل يوم.. ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي.. وتتعزز مستويات الثقة الدولية في منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تم بناءها عبر الخمسة عقود الماضية".
