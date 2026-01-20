محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد يزداد حضورنا العالمي ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، يزداد حضورها العالمي كل يوم ويترسخ احترام العالم لنموذجها التنموي، وذلك لمناسبة حلول الإمارات في المركز العاشر عالمياً وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة والذي شمل 193 دولة وتم الإعلان عن نتائجه اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة.. تم الإعلان اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عن نتائجه.. جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في الترتيب العام.. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في العطاء والثالث عالمياً في فرص النمو الاقتصادي.. والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "بقيادة أخي محمد بن زايد.. يزداد حضورنا العالمي كل يوم.. ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي.. وتتعزز مستويات الثقة الدولية في منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تم بناءها عبر الخمسة عقود الماضية".