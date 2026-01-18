نهائي أمم أفريقيا يشهد صراعًا مختلفًا بين القائمين

MENAFN - Al-Bayan) يشهد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مساء اليوم، حكاية مختلفة، حيث يخوض المغربي ياسين بونو والسنغالي إدوارد ميندي مواجهة خاصة داخل منطقة الجزاء، في سباق على لقب ((القفاز الذهبي)).

ويتحول صدام النهائي إلى اختبار مباشر بين اثنين من أبرز حراس القارة في السنوات الأخيرة، بعدما قدم كل منهما نسخة قوية من البطولة، مدعومة بخبرات تراكمت في الملاعب الأوروبية، قبل الاستقرار في الدوري السعودي مع الهلال والأهلي.

ويتحمل الحارسان مسؤولية مضاعفة في مباراة نهائية تحسم غالبًا بتفصيلة صغيرة، حيث قد يغير تصد واحد مسار الكأس، ليجد بونو وميندي نفسيهما أمام اختبار استثنائي.

ويخوض ياسين بونو النهائي بعدما أكد مكانته كحارس للمواعيد الكبرى، إثر مساهمته المباشرة في وصول المغرب إلى النهائي، خاصة في نصف النهائي أمام نيجيريا، حين قاد ((أسود الأطلس)) لعبور ركلات الترجيح بتدخلات مميزة، واكتفى بونو باستقبال هدف وحيد طوال البطولة، جاء من ركلة جزاء في دور المجموعات.

ويتميز الحارس المغربي بثباته، وقدرته على التعامل مع الكرات العالية، إلى جانب دوره في تنظيم الخط الخلفي وبناء اللعب من الخلف.

ويقف إدوارد ميندي في الجهة المقابلة وهو يحمل سجلًا حافلًا في البطولات الكبرى، بعدما سبق له التتويج بكأس أمم أفريقيا 2021، وترك بصمته أوروبيًا بقميص تشيلسي، ويقدم ميندي بطولة قوية، استقبل خلالها هدفين فقط، أمام الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات، والسودان في ثمن النهائي.

ويعتمد المنتخب السنغالي على خبرة ميندي في إدارة المباريات النهائية، وسرعة رد فعله على خط المرمى، وقدرته على التعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات، في مواجهة منتظرة مع القوة الهجومية المغربية، بقيادة إبراهيم دياز وأيوب الكعبي.

وتقام المباراة النهائية بين المغرب والسنغال على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في تمام الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر.