عبدالله الشرقي: بطولة تحدي اللياقة البدنية بالفجيرة شهدت نقلة نوعية مميزة
وتقدم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للرعاية الكريمة والدعم الذي أسهم في نجاح وتطور الرياضة على المستويات كافة، مؤكداً أن رعاية سموه أسهمت بنقلة نوعية لبطولة ((ستورم غيميز للياقة البدنية - الفجيرة))، منذ انطلاقتها الأولى، وأنها ستسهم بمكانة عالمية في المستقبل القريب.
وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي: طموحنا أن تواصل هذه البطولة تطورها، ما يسهم في دعم ممارسة رياضة الكروسفيت على مستوى الإمارات، وأن تكون جزءاً حيوياً من الرياضة الإماراتية، وتعزز الدور المهم الذي أفرزته بطولة ستورم غيميز في استقطاب الأبطال العالميين، وتعزيز فرص وجود اللاعبين والمقيمين لممارستها بشكل مستدام باعتبارها رياضة مجتمعية محببة للجميع، فضلاً عن كونها رياضة تنافسية، مؤكداً أن الهدف هو مواصلة نشرها في مختلف إمارات الدولة والوصول مستقبلاً لمنصات دولية أعلى.
وعبّر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي عن سعادته بمشاركة لاعبين مميزين من أصحاب الإنجازات العالمية، إلى جانب نخبة من اللاعبين الإماراتيين الدوليين، ما أسهم في رفع المستوى الفني للبطولة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment