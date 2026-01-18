عبدالله الشرقي: بطولة تحدي اللياقة البدنية بالفجيرة شهدت نقلة نوعية مميزة

MENAFN - Al-Bayan) تصل منافسات النسخة الرابعة من بطولة ((ستورم غيميز للياقة البدنية - الفجيرة 2026))، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إلى محطتها الختامية المقامة حالياً في الفجيرة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية من 40 جنسية من مختلف دول العالم، وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز نحو 350 ألف درهم.



وتقدم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للرعاية الكريمة والدعم الذي أسهم في نجاح وتطور الرياضة على المستويات كافة، مؤكداً أن رعاية سموه أسهمت بنقلة نوعية لبطولة ((ستورم غيميز للياقة البدنية - الفجيرة))، منذ انطلاقتها الأولى، وأنها ستسهم بمكانة عالمية في المستقبل القريب.



وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي: طموحنا أن تواصل هذه البطولة تطورها، ما يسهم في دعم ممارسة رياضة الكروسفيت على مستوى الإمارات، وأن تكون جزءاً حيوياً من الرياضة الإماراتية، وتعزز الدور المهم الذي أفرزته بطولة ستورم غيميز في استقطاب الأبطال العالميين، وتعزيز فرص وجود اللاعبين والمقيمين لممارستها بشكل مستدام باعتبارها رياضة مجتمعية محببة للجميع، فضلاً عن كونها رياضة تنافسية، مؤكداً أن الهدف هو مواصلة نشرها في مختلف إمارات الدولة والوصول مستقبلاً لمنصات دولية أعلى.



وعبّر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي عن سعادته بمشاركة لاعبين مميزين من أصحاب الإنجازات العالمية، إلى جانب نخبة من اللاعبين الإماراتيين الدوليين، ما أسهم في رفع المستوى الفني للبطولة.