ثروة طائلة تهبط على المشجع "لومومبا".. تعرف إليها؟

2026-01-18 08:00:59
(MENAFN- Al-Bayan) احتفت جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالمشجع ميشال كوكا مبولادينغا أيقونة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المغرب 2025، أو شبيه الزعيم ((باتريس لومومبا)) الذي ساند منتخب بلاده في البطولة بطريقته المميزة حيث ظل واقفاً مثل تمثال طوال المباريات، ليجسد شخصية أحد أبرز رموز مكافحة الاستعمار في أفريقيا بطل التحرير الكونغولي باتريس لومومبا، رافعاً قبضته في الهواء كإشارة معروفة ارتبطت بخطابات ومواقف الثائر ((لومومبا)) السياسية، في تعبير صريح عن الانتماء الوطني.


حيث قام وزير الرياضة الكونغولي ديدييه بوديمبو، بزيارة المشجع الأيقونة وتم تعيينه رسمياً سفيراً للعلامة الرياضية الخاصة بالكرة الكونغولية، وكذلك كل ما يتعلق بالرياضة في البلاد، وسيتحصل المشجع ((لومومبا)) على ثروة طائلة حسب قوله تتضمن سيارة حديثة، ومكتباً خاصاً، ومنزلاً للإقامة مع عائلته، وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت بعد إدراكهم الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر التعايش والسلام بين أبناء الشعب الواحد، وأيضاً الإسهام في التقارب بين كافة الشعوب.

