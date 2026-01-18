ثروة طائلة تهبط على المشجع "لومومبا".. تعرف إليها؟

ثروة طائلة تهبط على المشجع "لومومبا".. تعرف إليها؟
حيث قام وزير الرياضة الكونغولي ديدييه بوديمبو، بزيارة المشجع الأيقونة وتم تعيينه رسمياً سفيراً للعلامة الرياضية الخاصة بالكرة الكونغولية، وكذلك كل ما يتعلق بالرياضة في البلاد، وسيتحصل المشجع ((لومومبا)) على ثروة طائلة حسب قوله تتضمن سيارة حديثة، ومكتباً خاصاً، ومنزلاً للإقامة مع عائلته، وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت بعد إدراكهم الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر التعايش والسلام بين أبناء الشعب الواحد، وأيضاً الإسهام في التقارب بين كافة الشعوب.
