محمد بن منصور يتوج أبطال سباق القدرة بقرية الوثبة

MENAFN - Al-Bayan) توج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان أبطال سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة، اليوم الأحد، بمشاركة 146 فارساً وفارسة، بحضور مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات، لارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.



وتميز السباق بالتحدي، وشهد منافسة قوية من المشاركين على بلوغ منصات التتويج، خلال 4 مراحل، ونجحت الفارسة عشاء رياض حسن، في الفوز باللقب على صهوة ((أل جي أمالفي)) لإسطبلات إنجاز، بعد أن قطعت المسافة الكلية للسباق في 3:23:55 ساعات.



وجاء ثانياً الفارس سعيد عبد الله المهيري على صهوة ((أن أس جي شانو)) لإسطبلات ماب، مسجلاً 3:23:59 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة رهف حسن ميرزا على صهوة ((أس في كالي)) لإسطبلات الرميثي للقدرة محققة 3:24:02 ساعات.



من جانبه أكد مسلم العامري أن سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة حقق نجاحاً مميزاً، وظهر بالصورة المشرفة، التي تعكس مكانة الدولة وريادتها في رياضة الفروسية، وقال، إن تنظيم هذا الحدث يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم ملاك الإسطبلات الخاصة، وتعزيز حضورهم في سباقات القدرة، بما يسهم في تطوير مستوى المنافسة، والارتقاء بقدرات الفرسان والفارسات، وتطوير رياضة الفروسية في الدولة.



بدورها عبرت بطلة السباق عشاء رياض عن فخرها وسعادتها بالفوز الأول لها في مسيرتها، والذي جاء في ثاني مشاركة لها، وتقدمت بالشكر لوالديها على الدعم المستمر، وقالت، إن المنافسة كانت قوية لا سيما في مراحلها الأخيرة، بسبب الرغبة الشديدة من المتنافسين في حسم الصدارة، والتي جاءت لصالحها بفارق 4 ثوانٍ عن وصيفها، وأثنت الفارسة البطلة على التنظيم المميز من إدارة القرية وقالت إنه أسهم في تحقيق النجاح للسباق.