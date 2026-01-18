بلدية دبي تعلن عن البدء بتنفيذ نوافير الرحمة لتوفير سقيا للطيور والحيوانات البرية

MENAFN - Al-Bayan) تماشيًا مع ما أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من مظاهر الرحمة في دبي، والخير في أهل دبي، وضمن مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي، تعلن بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع "نوافير الرحمة" الذي يتضمّن تركيب 50 نافورة مخصّصة لسقيا الطيور والحيوانات البرية في مختلف مناطق الإمارة، في خطوة تعكس التزام دبي بالاستدامة البيئية، وترسيخ قيم الرحمة، وتوفير بيئة متوازنة تدعم الحياة الفطرية. وتأتي المبادرة في إطار حرص البلدية على تعزيز حضورها الريادي كمؤسسة تقود مشاريع نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم منظومة التنوع الحيوي في الإمارة.

وسيتم ضمن هذ المشروع تركيب 25 نافورة مخصّصة للطيور في المناطق الحضرية، إلى جانب 25 نافورة في المناطق البرية لخدمة الكائنات البرية، وذلك وفق أفضل الممارسات البيئية وباستخدام مواد عالية الجودة تضمن الاستدامة وسهولة الصيانة، بما يعكس توجهات اللجنة في حماية المشهد الحضري وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.

يأتي تنفيذ المشروع بدعم من فاعل خير من دبي عبر وقف خيري مستدام، تجسيداً لقيم الرحمة والعطاء، وبما يعزز التكامل بين المبادرات الإنسانية ودور بلدية دبي في حماية البيئة والحياة الفطرية.

كما ستوفّر النوافير المياه على مدار العام في فصول الصيف والشتاء لضمان استمرارية دعم الحياة الفطرية. ولتعزيز الكفاءة البيئية، ستعمل النوافير بالطاقة الشمسية وفق حلول تشغيل مستدامة تضمن توفير المياه بكفاءة ومتوافق مع المعايير البيئية، بما ينسجم مع توجهات اللجنة في حماية المشهد الحضاري وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.

ويتكامل المشروع مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي، وذلك ضمن منظومة عمل شاملة تعزز جودة التجربة الحضارية وترسّخ مكانة الإمارة كمدينة تتوازن فيها التنمية مع الجمال العمراني والالتزام بالقيم الحضارية. وتعتمد اللجنة في أعمالها على مجموعة من المؤشرات التي تشكّل إطارًا لقياس أثر المبادرات، وتشمل مؤشرات تتعلق بالمظهر الحضاري للمدينة وتناسق طابعها العمراني، ومستوى النظافة العامة، وفعالية الأنظمة والسياسات الداعمة للنظام العام، إضافة إلى مؤشرات السلوكيات المجتمعية والالتزام بالقيم الحضارية، ومؤشر السكينة وجودة الحياة. ومستهدفات مرتبطة بمظاهر الرحمة في مدينة دبي كإحدى صور المظهر الحضاري للمدينة. ويسهم مشروع "نوافير الرحمة" في دعم هذه المستهدفات من خلال تعزيز الاستدامة البيئية، وحماية الحياة الفطرية، وتكريس القيم الإنسانية الرفيعة التي تقوم عليها تجربة العيش في دبي.

وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي "إن مشروع "نوافير الرحمة" يأتي ضمن دور بلدية دبي الرائد في تعزيز المظهر الحضاري لإمارة دبي، ودعم الاستدامة البيئية والحياة الفطرية. وتحرص بلدية دبي من خلال هذه المبادرة على توفير بنية داعمة للكائنات الحية في بيئاتها الطبيعية والحضرية، انطلاقاً من قيم الرحمة والإنسانية التي يقوم عليها مجتمعنا، وبما يرسّخ موقع دبي كنموذج عالمي في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة ومظاهر الرحمة".

كما قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "يُنفَّذ المشروع وفق معايير فنية وهندسية دقيقة، تراعي احتياجات مختلف الطيور والحيوانات في دبي، وتضمن استمرارية توفير المياه بشكل آمن وسهل الوصول. وتركّز الفرق الفنية في البلدية على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز جودة البيئة الطبيعية، ودعم جهود الإمارة في حماية واستدامة الحياة الفطرية".

وتؤكد بلدية دبي أنّ مشروع“نوافير الرحمة” يمثل خطوة إضافية ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية التي تعمل عليها، التزاماً منها بكونها الجهة المعنية بتنفيذ وإدارة هذه المشاريع النوعية، وبما يترجم المخرجات الاستراتيجية للجنة ويحافظ على الهوية الحضارية والإنسانية لدبي ويعزّز تميّزها البيئي.