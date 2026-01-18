403
BIBF يفتح باب القبول للعام الأكاديمي 2026 في تخصصات جامعية تواكب وظائف المستقبل
(MENAFN- ActiMedia) المنامة – 18 يناير 2026: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والماجستير للعام الأكاديمي 2026، موفراً للطلبة وأولياء الأمور فرصة الالتحاق ببرامج جامعية معتمدة ومعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، بالتعاون مع جامعات بريطانية وأمريكية مرموقة.
ويشمل القبول للعام الأكاديمي القادم برامج البكالوريوس الممنوحة من جامعة بانغور البريطانية، وفي مقدمتها بكالوريوس الصيرفة والتكنولوجيا المالية (FinTech)، الذي بدأ طرحه في سبتمبر الماضي، إلى جانب برامج الدراسات المصرفية والمالية، والمحاسبة والمالية، وهي برامج تركز على إعداد الطلبة لمسارات مهنية في القطاع المصرفي والمالي، مع تنمية المهارات المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار المالي.
كما يتيح المعهد للطلبة الالتحاق ببرامج البكالوريوس الممنوحة من جامعة لندن في تخصصات الاقتصاد والإدارة، وعلوم البيانات وتحليلات الأعمال، وذلك بتوجيه أكاديمي من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، بما يمنح الطلبة مؤهلات أكاديمية عالمية أثناء دراستهم داخل مملكة البحرين. كما يتم تقديم تخفيض على الرسوم الدراسية يصل إلى 37.5% لبرنامج البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة التابع لجامعة لندن.
وعلى مستوى الدراسات العليا، يقدم المعهد برامج ماجستير بالتعاون مع جامعات عالمية رائدة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير الموارد البشرية، وماجستير التمويل من جامعة ديبول - شيكاغو، إضافة إلى الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال وماجستير التكنولوجيا المالية من جامعة ستراثكلايد الأسكتلندية.
وأكد المعهد أن البرامج الأكاديمية المطروحة تتيح للطلبة الحصول على شهادات جامعية دولية معتمدة دون الحاجة للدراسة خارج المملكة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويضمن جودة أكاديمية عالية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هيفاء خلف، رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بمعهد BIBF، أن البرامج الأكاديمية صُممت لتكون مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. وأضافت: "نحرص في معهد BIBF على تقديم برامج جامعية معتمدة تمنح الطلبة شهادات من جامعات عالمية مرموقة، مع التركيز على تخصصات مستقبلية مثل الصيرفة والتكنولوجيا المالية وعلوم البيانات، بما يفتح آفاقاً مهنية واسعة للخريجين ويعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة."
ودعت الدكتورة خلف الطلبة وأولياء الأمور الراغبين في التعرف على تفاصيل البرامج الأكاديمية وشروط القبول والمنح الدراسية إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عبر البريد الإلكتروني
