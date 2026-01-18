بطلها سبيد.. واقعة جماهيرية تفرض نفسها على نهائي السوبر الجزائري

بطلها سبيد.. واقعة جماهيرية تفرض نفسها على نهائي السوبر الجزائري
وشهدت المدرجات توترًا مفاجئًا أثناء وجود سبيد وفريقه لتوثيق أجواء اللقاء، حيث أقدمت فئة من الجماهير على إلقاء زجاجات مياه ومقذوفات باتجاههم، في مشهد التقطته عدسات الكاميرات وانتشر سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرًا حالة من الجدل خارج إطار المباراة.
وحاول فريق سبيد الابتعاد عن مناطق التوتر وتأمين خروجه من المدرجات دون تصعيد، بينما تواصلت المباراة داخل الملعب بشكل طبيعي، وسط متابعة أمنية للموقف، دون أن تتطور الأحداث إلى إيقاف اللقاء.
وفي المقابل، حسم مولودية الجزائر المواجهة لصالحه بعد فوزه بهدف دون رد، ليتوج بلقب السوبر الجزائري، إلا أن واقعة المدرجات خطفت جزءًا من الاهتمام الإعلامي، وطغت على الجوانب الفنية للمباراة في الساعات التي تلت صافرة النهاية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment