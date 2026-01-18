  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بطلها سبيد.. واقعة جماهيرية تفرض نفسها على نهائي السوبر الجزائري

2026-01-18 07:09:13
(MENAFN- Al-Bayan) فرضت واقعة جماهيرية نفسها على أجواء نهائي كأس السوبر الجزائري، بعدما تحولت الأنظار داخل ملعب نيلسون مانديلا إلى ما جرى في المدرجات، بالتزامن مع حضور اليوتيوبر العالمي ((سبيد)) لمتابعة المباراة التي جمعت مولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

وشهدت المدرجات توترًا مفاجئًا أثناء وجود سبيد وفريقه لتوثيق أجواء اللقاء، حيث أقدمت فئة من الجماهير على إلقاء زجاجات مياه ومقذوفات باتجاههم، في مشهد التقطته عدسات الكاميرات وانتشر سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرًا حالة من الجدل خارج إطار المباراة.

وحاول فريق سبيد الابتعاد عن مناطق التوتر وتأمين خروجه من المدرجات دون تصعيد، بينما تواصلت المباراة داخل الملعب بشكل طبيعي، وسط متابعة أمنية للموقف، دون أن تتطور الأحداث إلى إيقاف اللقاء.

وفي المقابل، حسم مولودية الجزائر المواجهة لصالحه بعد فوزه بهدف دون رد، ليتوج بلقب السوبر الجزائري، إلا أن واقعة المدرجات خطفت جزءًا من الاهتمام الإعلامي، وطغت على الجوانب الفنية للمباراة في الساعات التي تلت صافرة النهاية.

