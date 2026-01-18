بعد وداع أمم أفريقيا.. قرار رسمي من الاتحاد المصري بشأن مصير حسام حسن

بعد وداع أمم أفريقيا.. قرار رسمي من الاتحاد المصري بشأن مصير حسام حسن
وجاء هذا القرار بعد خسارة منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا بركلات الترجيح، لينهي البطولة في المركز الرابع، في ختام مشوار شهد تحديات فنية فرضت نفسها على اختيارات الجهاز الفني طوال المنافسات.
وأكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، في تصريحات تلفزيونية، أن الثقة في حسام حسن وجهازه الفني ما زالت قائمة، مشددًا على أن الاتحاد يدعم استقرار المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأشاد أبو ريدة بما قدمه اللاعبون خلال البطولة، معتبرًا أن الفريق أظهر التزامًا وروحًا قتالية رغم ضغط المباريات والظروف الصعبة، مؤكدًا أن ضياع الميدالية البرونزية لا يغير من تقييم الأداء العام أو من خطة العمل الموضوعة للمرحلة المقبلة.
وشدد اتحاد الكرة على أن استمرار الجهاز الفني يأتي في إطار رؤية واضحة تعتمد على البناء والاستمرارية، بعيدًا عن ردود الفعل السريعة، مع التأكيد على توفير الدعم اللازم للمنتخب خلال الفترة المقبلة من معسكرات ومباريات إعداد قوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment