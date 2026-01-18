  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بعد وداع أمم أفريقيا.. قرار رسمي من الاتحاد المصري بشأن مصير حسام حسن

2026-01-18 07:09:13
(MENAFN- Al-Bayan) حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل المثار حول مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكدًا استمرار حسام حسن في منصبه خلال المرحلة المقبلة، وعدم وجود نية لإجراء أي تغييرات فنية في الوقت الحالي.

وجاء هذا القرار بعد خسارة منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا بركلات الترجيح، لينهي البطولة في المركز الرابع، في ختام مشوار شهد تحديات فنية فرضت نفسها على اختيارات الجهاز الفني طوال المنافسات.

وأكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، في تصريحات تلفزيونية، أن الثقة في حسام حسن وجهازه الفني ما زالت قائمة، مشددًا على أن الاتحاد يدعم استقرار المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشاد أبو ريدة بما قدمه اللاعبون خلال البطولة، معتبرًا أن الفريق أظهر التزامًا وروحًا قتالية رغم ضغط المباريات والظروف الصعبة، مؤكدًا أن ضياع الميدالية البرونزية لا يغير من تقييم الأداء العام أو من خطة العمل الموضوعة للمرحلة المقبلة.

وشدد اتحاد الكرة على أن استمرار الجهاز الفني يأتي في إطار رؤية واضحة تعتمد على البناء والاستمرارية، بعيدًا عن ردود الفعل السريعة، مع التأكيد على توفير الدعم اللازم للمنتخب خلال الفترة المقبلة من معسكرات ومباريات إعداد قوية.

