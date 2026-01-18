محمد صلاح وليفربول.. ماذا بعد أمم أفريقيا؟

MENAFN - Al-Bayan) جاء خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا ليعيد الحديث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، متأثرًا بتوقيت المرحلة التي يمر بها داخل النادي، بعدما شهدت الأشهر الماضية تراجعًا في أرقامه وتغيرًا في دوره داخل الفريق.

وعاد صلاح من البطولة القارية بعدما سجل وصنع مع منتخب بلاده، مؤكدًا حضوره كقائد داخل الملعب، رغم النهاية المؤلمة بخسارة مباراة المركز الثالث أمام نيجيريا بركلات الترجيح، ليتجه الاهتمام بعدها مباشرة إلى موقفه مع ناديه الإنجليزي.

وواجه النجم المصري خلال النصف الأول من الموسم فترة غير معتادة، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة، في قرار فني لفت الانتباه داخل أروقة أنفيلد، وطرح علامات استفهام حول موقعه في خطط المدرب الهولندي أرني سلوت خلال المرحلة المقبلة.

ونقلت تقارير صحفية بريطانية، من بينها تصريحات للصحفي ديفيد أورنستين عبر ((ذا أتلتيك))، أن صلاح لا يزال يميل إلى الاستمرار مع ليفربول، مؤكدًا رغبته في البقاء داخل النادي الذي صنع فيه تاريخه الأوروبي، رغم حالة عدم اليقين التي أحاطت بمستقبله مؤخرًا.

وأفادت التقارير أن إدارة ليفربول تتعامل بحذر مع ملف الهجوم، مدركة أن أي خطوة تتعلق بمحمد صلاح لا تخص لاعبًا عاديًا، بل عنصرًا صنع فارقًا واضحًا مع الفريق لسنوات طويلة، وهو ما يجعل مسألة رحيله إذا طرحت قرارًا صعبًا يحتاج إلى تفكير طويل وترتيبات خاصة.

وتطرق محمد صلاح إلى ملف مستقبله قبل انضمامه لمعسكر المنتخب بحديث مختصر، اكتفى فيه بعدم إغلاق باب الرحيل بشكل واضح، ما أبقى جميع الاحتمالات قائمة، خاصة مع تزايد الأنباء عن اهتمام أندية من خارج أوروبا، وفي مقدمتها أندية الدوري السعودي.

ورحب المدرب أرني سلوت بعودة صلاح بعد نهاية مشاركته في كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن أي نقاشات تخص اللاعب تبقى داخل النادي، في موقف يعكس رغبته في طي الجدل الدائر والتركيز على الجوانب الفنية مع استئناف المنافسات المحلية والقارية.

