  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فريق الإمارات بطلاً لكأس الاتحاد للبولو 2026 وبهنسالي وصيفاً

فريق الإمارات بطلاً لكأس الاتحاد للبولو 2026 وبهنسالي وصيفاً

2026-01-18 07:09:12
(MENAFN- Al-Bayan) توّج فريق الإمارات، بطلاً لكأس اتحاد الإمارات للبولو 2026، عقب فوزه على فريق بهنسالي بنتيجة 7 أهداف مقابل 6، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس على ملعب نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع العربية.
وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق بواقع هانديكاب 12 جولاً لكل فريق، وقدّمت مستويات فنية عالية، مع حضور لافت لنجوم اللعبة من أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب لاعبين أجانب مقيمين، ما أسهم في رفع وتيرة المنافسة وإثراء مجريات البطولة. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق إيكويتي على فريق ليغاسي بنتيجة 4.5 مقابل 4 أهداف، ليحرز كأس المركز الثالث، فيما حلّ ليغاسي رابعاً.

MENAFN18012026000110011019ID1110615465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث