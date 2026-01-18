شباب الأهلي مرشح لاعتلاء القمة وحسم لقب "بطل الشتاء" أمام دبا

MENAFN - Al-Bayan) يدخل شباب الأهلي مواجهة ضيفه دبا على استاد راشد في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء غد الإثنين، مرشحاً قوياً لانتزاع صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وحسم اللقب الشرفي ((بطل الشتاء)) مع ختام مباريات الجولة 13 والأخيرة للدور الأول، بعدما أصبح الفارق نقطتين فقط بين ((الفرسان)) في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، والمتصدر العين الذي تعثر بالتعادل أمس، مع ضيفه الوحدة بالتعادل 2-2 ضمن الجولة نفسها.



ويحتاج شباب الأهلي إلى الخروج بنقاط مباراته كاملة من أمام دبا، لتحقيق الهدف المنشود مع نهاية الدور الأول، وتبدو الترشيحات قوية لمصلحة ((الفرسان)) الذين حققوا الفوز في 6 مباريات على التوالي في الدوري منذ تعادلهم مع مضيفهم كلباء سلباً ضمن الجولة السادسة في 17 أكتوبر 2025، وسجلوا منذ تلك المباراة 16 هدفاً، وتلقوا هدفين فقط، وخرجوا بشباك نظيفة في 4 مباريات، ليؤكدوا أن دفاعهم الأقوى في البطولة حتى الآن، بتلقي 3 أهداف فقط في 12 مواجهة، بينما يحتلون المركز الثالث في قائمة الأقوى هجوماً بتسجيل 20 هدفاً، بعد العين المتصدر 27 هدفاً، والوحدة الوصيف 22 هدفاً.



وفي المقابل، يطمح دبا إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية للابتعاد عن منطقة خطر الهبوط الذي يتهدد الفريق المتواجد في المركز 12 برصيد 9 نقاط، قبل مواجهة بني ياس والبطائح مساء اليوم الأحد، ويعيش دبا أفضل أوقاته منذ بداية الموسم الحالي، بعد الفوز في آخر جولتين بنتيجة واحدة بهدف دون مقابل على كل من مضيفه البطائح وضيفه خورفكان في الجولتين 11 و12، وعلى الرغم من صعوبة مهمة الفريق أمام شباب الأهلي، إلا أن الطموح المشروع يزيد من الجانب المعنوي لدى الفريق للعمل على حصد المزيد من النقاط.



وأوضح باولو سوزا المدير الفني لشباب الأهلي، أن فريقه سيواجه ضيفه دبا الذي يأتي من فوزين متتاليين، وبالتالي يتوقع أن يكون لديه حافز أكبر غداً، وبأفكار واضحة وصريحة لتحقيق نتيجة إيجابية، ووصف دبا بـ((الفريق المنظم)) من الناحية الدفاعية مع القوة البدنية والسرعات التي يتمتع بها معظم اللاعبين، في حالة التحولات الهجومية، وقال: ((من جانبنا يجب أن نظهر تركيزاً مطلقاً واحتراماً كبيراً للخصم)).



ومن جانبه، أكد لاعب شباب الأهلي، ايغور غوميز، أهمية مواجهة دبا، مبيناً أنهم يتعاملون مع كل المواجهات بذات التركيز والاهتمام، ويحترمون كل الفرق المنافسة، واعداً ببذل كل الجهد الممكن مع بقية زملائه من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، ووجه رسالة إلى جماهير شباب الأهلي، مشيداً بدورها الكبير في مساندة اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء، مقدماً لهم الشكر على تواجدهم في المباريات السابقة، ومتمنياً أن تتواصل الوقفة القوية من القوة الحمراء مع اللاعبين، لتتواصل الانتصارات بفضل تكاتف الجميع.