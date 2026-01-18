"لا أتابع المسلسلات".. مورينيو يسخر من أنباء عودته إلى ريال مدريد

MENAFN - Al-Bayan) أغلق جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا البرتغالي، باب التكهنات حول عودته لتدريب ريال مدريد، ساخرًا من الزج باسمه في ما وصفه بـ((المسلسلات)) المرتبطة بمستقبل الجهاز الفني للنادي الملكي، في ظل الجدل الدائر بعد التغييرات الأخيرة على مقاعد البدلاء في سانتياغو برنابيو.

واستبعد مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة ((أس)) الإسبانية، فكرة العودة في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه لا يتابع مثل هذه السيناريوهات، وقال بنبرة ساخرة: ((لا تعتمدوا علي في متابعة المسلسلات.. هناك مسلسلات جيدة، لكنها طويلة جدًا، وقد تفوتك حلقة أو حلقتان فتفقد التركيز، لا تعتمدوا علي، لأنني لا أشاهد المسلسلات)).

وجاء حديث المدرب البرتغالي عقب إقالة ريال مدريد لمدربه تشابي ألونسو، وإسناد المهمة مؤقتًا إلى ألفارو أربيلوا، الذي قاد الفريق في مباراتي ألباسيتي بكأس الملك، وليفانتي في الدوري الإسباني، وسط ترقب لمصير الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وتداولت تقارير إسبانية اسم مورينيو ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتولي القيادة الفنية للريال بعد نهاية الموسم، مستندة إلى تاريخه السابق مع النادي، والعلاقة القوية التي تربطه برئيسه فلورنتينو بيريز، إلا أن المدرب البرتغالي فضل الابتعاد عن دوامة التكهنات، مكتفيًا برسالة واضحة تنفي الأمر.

وقاد مورينيو ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، ونجح خلال فترته في إعادة التوازن للفريق، متوجًا بلقب الدوري الإسباني موسم 2011-2012، في واحدة من أكثر نسخ ((الليغا)) قوة وإثارة، قبل أن يرحل تاركًا بصمة واضحة في ذاكرة الجماهير المدريدية.

وأكدت ((أس)) أن إدارة ريال مدريد تركز حاليًا على دعم ألفارو أربيلوا ومنحه الفرصة لإدارة المرحلة، على أن يعاد تقييم الأوضاع لاحقًا، مشيرة إلى أن مورينيو سيبقى خيارًا مطروحًا فقط في حال حدوث تغيير جديد على مستوى القيادة الفنية.