أول طائرة ركاب بأجنحة قابلة للطي.. ما فائدتها؟

MENAFN - Al-Bayan) تمثل طائرة بوينغ 777X واحدة من أكثر الابتكارات إثارة في تاريخ الطيران التجاري، بعدما أصبحت أول طائرة ركاب مزودة بأجنحة قابلة للطي، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الكفاءة التشغيلية ومتطلبات البنية التحتية للمطارات حول العالم.

فكرة الأجنحة القابلة للطي ليست جديدة في عالم الطيران، إذ تعود جذورها إلى بدايات القرن العشرين، واشتهرت بشكل واسع في الطائرات العسكرية، ولا سيما تلك المصممة للعمل على حاملات الطائرات، إلا أن نقل هذا المفهوم إلى طائرة تجارية عملاقة بحجم 777X يُعد سابقة هندسية لافتة.

وتعود الحاجة إلى هذا التصميم غير التقليدي إلى قرار بوينغ تزويد الطائرة بأجنحة أطول بنحو 23 قدماً مقارنة بطراز 777 الحالي، ما يمنحها كفاءة أعلى في استهلاك الوقود بفضل زيادة الرفع الهوائي وتقليل السحب، غير أن هذا الامتداد الكبير خلق تحدياً عملياً، إذ تجاوز باع الجناحين الحدود المعتمدة في العديد من مطارات العالم والمصممة لاستقبال طائرات فئة 777.

ولتفادي إجبار المطارات على تحديث بواباتها أو تقييد نطاق تشغيل الطائرة، لجأت بوينغ إلى حل مبتكر يتمثل في أطراف أجنحة قابلة للطي، تُستخدم حصراً على الأرض أثناء الوقوف أو التحرك داخل المطارات، لتتوافق مع البنية التحتية الحالية، أما أثناء الإقلاع والتحليق، فيجب أن تكون الأجنحة ممدودة بالكامل، إذ إن تحليق الطائرة وهي مطوية غير ممكن عملياً بسبب الحاجة القصوى إلى الرفع الهوائي لتحقيق الأداء الآمن.

أُعلن عن 777X لأول مرة في معرض دبي للطيران عام 2013، وكان من المخطط أن تدخل الخدمة في 2020، إلا أن تعقيدات التصميم والتحديات التنظيمية أدت إلى تأخير البرنامج، ووفق التقديرات الحالية، من المنتظر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2027، بعد الحصول على الاعتمادات اللازمة لنقل الركاب.

وتشمل عائلة 777X نسختين مخصصتين للركاب، هما 777-9 الأكبر و777-8 الأصغر، ويصل طول 777-9 إلى أكثر من 251 قدماً، مع باع جناحين يبلغ 235.5 قدماً، ما يجعلها أكبر طائرة تجارية في العالم عند دخولها الخدمة، كما صُممت المقصورة الداخلية لتوفير تجربة أكثر هدوءاً وراحة، مع تحسين مستويات الرطوبة وتوسيع المساحات في جميع درجات السفر.

وتؤكد بوينغ أن الطائرة ستستهلك وقوداً أقل بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطائرات التي ستحل محلها، في وقت تسعى فيه شركات الطيران إلى خفض التكاليف والانبعاثات الكربونية، وبهذا، لا تمثل الأجنحة القابلة للطي مجرد حل هندسي ذكي، بل عنصراً محورياً في استراتيجية 777X لتشكيل مستقبل الطيران التجاري بعيد المدى.