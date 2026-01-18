شومان: بدء استقبال طلبات التقدم لجائزة الباحثين العرب للعام 2026

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني(بترا)-أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، عن فتح باب التقدم للجائزة، في دورتها (44) للعام 2026، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 آذار المقبل.

ووفق بين صحفي صادر عن مؤسسة عبدالحميد شومان اليوم الاحد، تضم حقول الجائزة: "العلوم الطبية والصحية" ويشمل: طب الجينوم، والطب الدقيق، والطب عن بعد والصحة الرقمية؛و"العلوم الهندسية والتكنولوجية"ويشمل تكنولوجيا شبكات الطاقة الكهربائية الذكية، وتطبيقات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

كما تضم حقول: "العلوم الأساسية" ويتضمن الذكاء الاصطناعي والمراقبة الذكية للأرض، والنمذجة الرياضية الذكية وتطبيقاتها؛ و"العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية"ويشمل دراسات الذاكرة، والذكاء العاطفي والاجتماعي في المنظومة التعليمية؛ و"علوم المياه والطاقة والغذاء" ويشمل صحة التربة وإدارة خصوبتها، والاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة؛ و"العلوم الاقتصادية والإدارية" ويتضمن الإفصاح المالي والإداري، وإدارة سلاسل التوريد.

وتمنح الجائزة، بحسب البيان، تقديرا لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح ويؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.

وبينت الهيئة العلمية للجائزة في البيان، أن شروط الترشح للجائزة، تتطلب أن يكون المتقدم عربي الجنسية أو من أصل عربي، وأن يكون على قيد الحياة وقت التقدم للجائزة، وأن يقدم للعلم وللمجتمع نتاجا علميا ذا قيمة علمية واجتماعية، وأن يرسل نبذة عن المساهمة العلمية باللغتين العربية والإنجليزية وخصوصا في آخر 5 سنوات (من عام 2021 إلى عام 2025).

واشترطت الهيئة في الأبحاث المقدمة للجائزة، أن تكون أنجزت في بلد عربي، مبينة أن رسائل الماجستير والدكتوراه لا تدخل في تقييم النتاج العلمي للمتقدم.

كما اشترطت الهيئة أن يرسل النتاج العلمي للمتقدم إلكترونياً، من خلال التسجيل وتقديم طلب الترشح للجائزة عبر النظام الإلكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وهو:( )، مرفقاً بالوثائق والمعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج المعد لذلك، مع مراعاة التقيد التام بتعليمات تعبئة النموذج المذكور لتسهيل عمل المحكمين.

وتتولى تقييم النتاج العلمي المقدم والمقبول لنيل الجائزة، لجان تحكيم تؤلفها الهيئة العلمية للجائزة من أهل الخبرة والكفاية بناء على معايير تضمن موضوعية ومصداقية نتائج الجائزة، كما تتخذ اللجان قراراتها المسببة باختيار الفائزين بالجائزة أو حجبها.

