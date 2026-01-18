شومان: بدء استقبال طلبات التقدم لجائزة الباحثين العرب للعام 2026

شومان: بدء استقبال طلبات التقدم لجائزة الباحثين العرب للعام 2026
عمان 18 كانون الثاني(بترا)-أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، عن فتح باب التقدم للجائزة، في دورتها (44) للعام 2026، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 آذار المقبل.
ووفق بين صحفي صادر عن مؤسسة عبدالحميد شومان اليوم الاحد، تضم حقول الجائزة: "العلوم الطبية والصحية" ويشمل: طب الجينوم، والطب الدقيق، والطب عن بعد والصحة الرقمية؛و"العلوم الهندسية والتكنولوجية"ويشمل تكنولوجيا شبكات الطاقة الكهربائية الذكية، وتطبيقات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما تضم حقول: "العلوم الأساسية" ويتضمن الذكاء الاصطناعي والمراقبة الذكية للأرض، والنمذجة الرياضية الذكية وتطبيقاتها؛ و"العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية"ويشمل دراسات الذاكرة، والذكاء العاطفي والاجتماعي في المنظومة التعليمية؛ و"علوم المياه والطاقة والغذاء" ويشمل صحة التربة وإدارة خصوبتها، والاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة؛ و"العلوم الاقتصادية والإدارية" ويتضمن الإفصاح المالي والإداري، وإدارة سلاسل التوريد.
وتمنح الجائزة، بحسب البيان، تقديرا لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح ويؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.
وبينت الهيئة العلمية للجائزة في البيان، أن شروط الترشح للجائزة، تتطلب أن يكون المتقدم عربي الجنسية أو من أصل عربي، وأن يكون على قيد الحياة وقت التقدم للجائزة، وأن يقدم للعلم وللمجتمع نتاجا علميا ذا قيمة علمية واجتماعية، وأن يرسل نبذة عن المساهمة العلمية باللغتين العربية والإنجليزية وخصوصا في آخر 5 سنوات (من عام 2021 إلى عام 2025).
واشترطت الهيئة في الأبحاث المقدمة للجائزة، أن تكون أنجزت في بلد عربي، مبينة أن رسائل الماجستير والدكتوراه لا تدخل في تقييم النتاج العلمي للمتقدم.
كما اشترطت الهيئة أن يرسل النتاج العلمي للمتقدم إلكترونياً، من خلال التسجيل وتقديم طلب الترشح للجائزة عبر النظام الإلكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وهو:( )، مرفقاً بالوثائق والمعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج المعد لذلك، مع مراعاة التقيد التام بتعليمات تعبئة النموذج المذكور لتسهيل عمل المحكمين.
وتتولى تقييم النتاج العلمي المقدم والمقبول لنيل الجائزة، لجان تحكيم تؤلفها الهيئة العلمية للجائزة من أهل الخبرة والكفاية بناء على معايير تضمن موضوعية ومصداقية نتائج الجائزة، كما تتخذ اللجان قراراتها المسببة باختيار الفائزين بالجائزة أو حجبها.
18/01/2026
