10 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 10 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون، نفذت من خلال 3392 عقدا.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3533 نقطة، بانخفاض نسبته 0.18 بالمئة،إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.30 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.28 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.17 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
--(بترا)
ح خ/ن ح
18/01/2026 14:28:43
