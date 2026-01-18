  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
10 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

2026-01-18 07:05:09
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 10 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون، نفذت من خلال 3392 عقدا.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3533 نقطة، بانخفاض نسبته 0.18 بالمئة،إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.30 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.28 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.17 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
