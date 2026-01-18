الأوقاف تدعو مسجلين للحج إلى استلام تصاريحهم خلال 3 أيام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، المواطنين المسجلين للحج من مواليد 1 نيسان 1954وحتى 31 كانون الأول 1954 إلى مراجعة مديريات الأوقاف لاستلام تصاريحهم اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات السعودية، ومراجعة المراكز الصحية المعتمدة للحصول على شهادة صحية، قبل استلام التصريح.

وتشترط وزارة الحج والعمرة السعودية إحضار شهادة خلو من أمراض، تشمل فشل أحد الأعضاء الرئيسية (القلب أو الرئتين أو الكبد أو الكلى)، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو تكون مصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، إضافة إلى مرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة، مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).

