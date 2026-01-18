الأوقاف تدعو مسجلين للحج إلى استلام تصاريحهم خلال 3 أيام

الأوقاف تدعو مسجلين للحج إلى استلام تصاريحهم خلال 3 أيام
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، المواطنين المسجلين للحج من مواليد 1 نيسان 1954وحتى 31 كانون الأول 1954 إلى مراجعة مديريات الأوقاف لاستلام تصاريحهم اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات السعودية، ومراجعة المراكز الصحية المعتمدة للحصول على شهادة صحية، قبل استلام التصريح.
وتشترط وزارة الحج والعمرة السعودية إحضار شهادة خلو من أمراض، تشمل فشل أحد الأعضاء الرئيسية (القلب أو الرئتين أو الكبد أو الكلى)، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو تكون مصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، إضافة إلى مرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة، مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).
18/01/2026 14:34:34
