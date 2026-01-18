اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة تنعقد في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة.

وأكّد الصفدي والشيخ محمد عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن وقطر، وبحثا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خدمةً لمصالح البلدين المشتركة، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما أكّدا أهمية انعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة، باعتبارها تجسيدا لحرص البلدين المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مختلف المجالات ضمن أطر مؤسساتية، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

و‏وقّع الصفدي والشيخ محمد محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية - القطرية المشتركة.

كما وقّعا مذكّرة تفاهم بين وزارتَي خارجية البلدين بشأن المشاورات السياسية الثنائية كانت بين 4 مذكّرات تفاهم شملت مذكّرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال وقّعها وزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي.

ووقّع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز وسفير دولة قطر لدى المملكة السفير سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، مذكّرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارتَي الأوقاف في البلدين، والبرنامج التنفيذي الثاني لبروتوكول التعاون في مجال الشباب للعامين (2026-2028).

وكان الصفدي والشيخ محمد عقدا لقاء ثنائيًّا بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي قُبَيل اجتماعات اللجنة، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما بحثا التطورات في المنطقة، وأكّدا ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع فور إزالة إسرائيل العوائق أمام إدخالها، والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين.

ورحّب الصفدي والشيخ محمد بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وبالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وبإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مجلس السلام، مثمّنين دوره القيادي. وثمّن الصفدي في هذا الإطار جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية.

وشدّدا على أهمية دعم أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤقتة للقيام بمهامها في إدارة الشؤون اليومية لسكّان قطاع غزة، مع الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، وأكّد الصفدي والشيخ محمد ضرورة دعم جهود الحكومة السورية في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتنسيق إزاء تطوير آفاق التعاون والمتابعة مع الجهات المعنية مخرجات اجتماعات اللجنة، وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصدر عن اجتماعات اللجنة بيان مشترك تاليًا نصه:

بحثت اللجنة قضايا التعاون السياسي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّد الجانبان ما يلي:

الإشادة بالمستوى المتميز والنمو المضطرد في العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والمبنية على أواصر الأخوّة، وسعيهما الحثيث لتعزيزها على الصُعُد كافّة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يجسد التوجيهات السامية والرؤية الحكيمة لكلّ من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حفظهما الله ورعاهما.

البناء على مخرجات لقاءات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وآخرها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، إلى المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠٢٥، والتي ثمّرت فتح آفاق تعاون أوسع بين البلدين الشقيقين.

ترحيب اللجنة بالتوقيع على مذكّرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن المشاورات السياسية الثنائية، ومذكّرات تفاهم في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال، وفي مجال الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفي مجال الشباب والرياضة.

إعراب الجانب القطري عن الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية على وقوفها إلى جانب دولة قطر خلال الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها خلال عام ٢٠٢٥، والمتمثّلة في الهجوم الإيراني على قواعد أميركية عدّة منها قاعدة العديد الجوية في قطر في ٢٣ حزيران ٢٠٢٥، والغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة سكنية في الدوحة بتاريخ ٩ أيلول ٢٠٢٥.

مركزية القضية الفلسطينية، وعلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وموقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ١٤ كانون ثاني ٢٠٢٦، بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة منشأة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وذلك ضمن استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وعلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية الفلسطينية لمهام إدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، مع الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الترحيب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشكيل مجلس السلام.

التحذير من التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوّض حلّ الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التوتر والصراع.

الرفض القاطع لأيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم؛ خطًّا أحمرَ، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديًا سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في البقاء على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية.

دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. والتأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافّة وتنظيم الدخول إليه.

محورية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مناطق عملياتها الخمس، وضرورة حشد الجهود الدولية لتوفير الدعم السياسي والمالي لها.

دعم الحكومة السورية في جهودها إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافّة، ومواصلة بحث سبل تعزيز آفاق الجهود والمشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين إسنادًا لسوريا الشقيقة في مسيرة إعادة البناء والتعافي والنهوض.

ضرورة التطبيق الكامل لخارطة الطريق التي أعلنتها المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأميركية لحلّ الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا، وأهمية الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية المُستهدِفة إنهاء الأزمة في محافظة السويداء.

إدانة جميع التدخّلات والاعتداءات والتوغّلات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي تُعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام ١٩٧٤.

دعم الجهود التي تهدف للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل يضمن للجمهورية اليمنية المستقبل الآمن المستقر الذي يلبّي طموحات الشعب اليمني الشقيق، والدعوة للتهدئة ووقف التصعيد وتغليب لغة الحوار ومعالجة القضايا القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم ومن خلال حلول سياسية توافقية تحقّق مصلحة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتضمن أمنها واستقرارها، وبما يسهم بالأمن والاستقرار الإقليميين.

ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ودعم أمنه واستقراره وسيادته وجهوده في تمكين مؤسساته الوطنية، وضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده.

دعم الجهود المُستهدِفة حلّ الأزمات وتجاوز التحديات في جمهورية السودان ودولة ليبيا الشقيقتين، وبما يحفظ أمنهما ووحدة واستقرار وسيادة وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

الرفض القاطع وإدانة إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية، إجراءً غير مسبوق ينطوي على تداعيات خطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويخلّ بالسلم والأمن الدوليين، ويعكس عدم اكتراث واضح بالقانون الدولي، وخرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة اللذَين أكّدا على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.

--(بترا)

ص خ/ ن ح

18/01/2026 14:08:04