مجلس النواب يخصص قاعة متطورة للصحفيين
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- افتتح رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الأحد، قاعة مخصصة للصحفيين في المجلس، بهدف تسهيل مهامهم.
وبين القاضي أن الخطوة تأتي انطلاقا من إيمان المجلس بالدور الأساس الذي يؤديه الإعلام الوطني في نقل الحقيقة وتعزيز الشفافية، مشيرا إلى أن الصحافة شريك أساسي في الرقابة وفي إيصال المعلومة إلى المواطنين بمهنية وموضوعية.
وأكد أهمية ودور الإعلام في الدفاع عن رسالة الوطن، وأن الجسم الصحفي شكل على الدوام خط دفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون في علاقة تشاركية مع نقابة الصحفيين، بما يسهل من عمل أعضائها، وأن أبواب المجلس ستكون مشرعة أمامهم، وأمام المواطنين كافة.
بدوره، أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن توفير بنية تحتية إعلامية متطورة داخل مجلس النواب يسهم في تحسين جودة التغطية الإخبارية، ويعزز ثقة المواطن بالمعلومة الرسمية.
فيما قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية الدكتور حسين العموش إن اللجنة تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقة بين البرلمان ووسائل الإعلام، لافتا إلى أن القاعة الجديدة تمثل ترجمة عملية لجهود المجلس في دعم الإعلام المهني، وتمكين الصحفيين من متابعة جلسات المجلس ونشاطاته بسهولة.
بدورها قالت مساعد رئيس المجلس هالة الجراح، إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة للمكتب الدائم لتعزيز العلاقة مع وسائل الإعلام التي تقدم دورا وطنيا مهما نقل الحقيقة ومعالجة مختلف القضايا.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، إن افتتاح القاعة يشكل خطوة إيجابية تعكس تقدير مجلس النواب لدور الصحفيين، وتؤكد حرصه على توفير الظروف المناسبة لعملهم، مؤكدا مضي النقابة في مسار تنظيم المهنة.
من جهته، أوضح أمين عام مجلس النواب عواد الغويري، أن القاعة صُممت بما ينسجم مع المعايير الحديثة لقاعات العمل الإعلامي، وأن الأمانة العامة ستواصل العمل على تطوير الخدمات المقدمة للإعلاميين وذلك بتوجيهات من رئيس المجلس والمكتب الدائم، موضحا أن القاعة جهزت بأحدث الأجهزة والتقنيات الإعلامية، بما يشمل شاشات عرض، وأجهزة حاسوب، وخدمات إنترنت، ومساحات عمل مريحة.
--(بترا)
م خ/ن ح
18/01/2026 14:12:56
