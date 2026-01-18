مجلس النواب يخصص قاعة متطورة للصحفيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- افتتح رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الأحد، قاعة مخصصة للصحفيين في المجلس، بهدف تسهيل مهامهم.

وبين القاضي أن الخطوة تأتي انطلاقا من إيمان المجلس بالدور الأساس الذي يؤديه الإعلام الوطني في نقل الحقيقة وتعزيز الشفافية، مشيرا إلى أن الصحافة شريك أساسي في الرقابة وفي إيصال المعلومة إلى المواطنين بمهنية وموضوعية.

وأكد أهمية ودور الإعلام في الدفاع عن رسالة الوطن، وأن الجسم الصحفي شكل على الدوام خط دفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون في علاقة تشاركية مع نقابة الصحفيين، بما يسهل من عمل أعضائها، وأن أبواب المجلس ستكون مشرعة أمامهم، وأمام المواطنين كافة.

بدوره، أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن توفير بنية تحتية إعلامية متطورة داخل مجلس النواب يسهم في تحسين جودة التغطية الإخبارية، ويعزز ثقة المواطن بالمعلومة الرسمية.

فيما قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية الدكتور حسين العموش إن اللجنة تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقة بين البرلمان ووسائل الإعلام، لافتا إلى أن القاعة الجديدة تمثل ترجمة عملية لجهود المجلس في دعم الإعلام المهني، وتمكين الصحفيين من متابعة جلسات المجلس ونشاطاته بسهولة.

بدورها قالت مساعد رئيس المجلس هالة الجراح، إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة للمكتب الدائم لتعزيز العلاقة مع وسائل الإعلام التي تقدم دورا وطنيا مهما نقل الحقيقة ومعالجة مختلف القضايا.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، إن افتتاح القاعة يشكل خطوة إيجابية تعكس تقدير مجلس النواب لدور الصحفيين، وتؤكد حرصه على توفير الظروف المناسبة لعملهم، مؤكدا مضي النقابة في مسار تنظيم المهنة.

من جهته، أوضح أمين عام مجلس النواب عواد الغويري، أن القاعة صُممت بما ينسجم مع المعايير الحديثة لقاعات العمل الإعلامي، وأن الأمانة العامة ستواصل العمل على تطوير الخدمات المقدمة للإعلاميين وذلك بتوجيهات من رئيس المجلس والمكتب الدائم، موضحا أن القاعة جهزت بأحدث الأجهزة والتقنيات الإعلامية، بما يشمل شاشات عرض، وأجهزة حاسوب، وخدمات إنترنت، ومساحات عمل مريحة.

