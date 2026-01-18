4 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

خبرني - يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة من العيار الثقيل حيث يلتقي منتخب المغرب مع السنغال في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في مباراة منتظرة تحمل طابعا تاريخيا لكلا المنتخبين.

ودخل منتخب المغرب بقيادة المدير الفني وليد الركراكي اللقاء النهائي بعدما قدم مستويات قوية خلال البطولة وكان آخرها تخطي عقبة منتخب نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي في وقتيها الأصلي والإضافي.

ووصل المنتخب السنغالي إلى المباراة النهائية عقب فوزه على مصر بنتيجة 1-0 في دور نصف النهائي ليضرب موعدا قويا مع المغرب في نهائي ينتظر أن يشهد صراعا تكتيكيا كبيرا وحماسا جماهيريا لافتا.

وتقام مباراة المغرب والسنغال على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط حيث يسعى أسود الأطلس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب الإفريقي الغائب عن خزائن الكرة المغربية منذ عام 1976.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب و9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025:

1 - القناة المغربية الرياضية الأرضية Ariadiaa HD

2 - قناة RTS1 Sénégal السنغالية

3 - قناة TVGE غينيا الأستوائية

4 - قناة Canal 2 International الكاميرونية