4 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

4 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
خبرني - يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة من العيار الثقيل حيث يلتقي منتخب المغرب مع السنغال في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في مباراة منتظرة تحمل طابعا تاريخيا لكلا المنتخبين.
ودخل منتخب المغرب بقيادة المدير الفني وليد الركراكي اللقاء النهائي بعدما قدم مستويات قوية خلال البطولة وكان آخرها تخطي عقبة منتخب نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي في وقتيها الأصلي والإضافي.
ووصل المنتخب السنغالي إلى المباراة النهائية عقب فوزه على مصر بنتيجة 1-0 في دور نصف النهائي ليضرب موعدا قويا مع المغرب في نهائي ينتظر أن يشهد صراعا تكتيكيا كبيرا وحماسا جماهيريا لافتا.
وتقام مباراة المغرب والسنغال على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط حيث يسعى أسود الأطلس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب الإفريقي الغائب عن خزائن الكرة المغربية منذ عام 1976.
وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب و9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وفيما يلي القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025:
1 - القناة المغربية الرياضية الأرضية Ariadiaa HD
2 - قناة RTS1 Sénégal السنغالية
3 - قناة TVGE غينيا الأستوائية
4 - قناة Canal 2 International الكاميرونية
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment