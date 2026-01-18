مستوطنون يهاجمون آبار عين سامية ما تسبب بقطع إمدادات المياه

مستوطنون يهاجمون آبار عين سامية ما تسبب بقطع إمدادات المياه
وذكرت مصلحة المياه، أن المستوطنين نفذوا اعتداء استهدف آبار المياه (2) و(4) و(6) في عين سامية، ما أدى إلى توقفها الكامل عن الضخ من العاشرة ليلا وحتى التاسعة صباحا.
وبينت أن المستوطنين اقتحموا غرفة بئر رقم (2)، وقاموا بتحطيم النوافذ والأبواب ولوحات التحكم، إضافة إلى قطع "كوابل" التحكم الخاصة بوصلات الآبار، ما تسبب بفقدان الاتصال الكامل وعدم القدرة على تشغيلها أو التحكم بها.
وحذرت مصلحة مياه محافظة القدس من تكرار هذه الاعتداءات على مصدر المياه الوحيد والرئيسي لأكثر من 19 تجمعا سكانيا في منطقة الامتياز، مؤكدة خطورة هذه الاعتداءات على الإمداد المائي للسكان وزيادة معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.
