مستوطنون يهاجمون آبار عين سامية ما تسبب بقطع إمدادات المياه

2026-01-18 07:03:51
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس -PNN- قالت مصلحة مياه محافظة القدس، إن مستوطنين شنوا هجوما الليلة الماضية، على آبار المياه في منطقة عين سامية، شمال شرق رام الله، ما أدى لتوقف بعضها عن ضخ المياه لساعات طويلة.

وذكرت مصلحة المياه، أن المستوطنين نفذوا اعتداء استهدف آبار المياه (2) و(4) و(6) في عين سامية، ما أدى إلى توقفها الكامل عن الضخ من العاشرة ليلا وحتى التاسعة صباحا.

وبينت أن المستوطنين اقتحموا غرفة بئر رقم (2)، وقاموا بتحطيم النوافذ والأبواب ولوحات التحكم، إضافة إلى قطع "كوابل" التحكم الخاصة بوصلات الآبار، ما تسبب بفقدان الاتصال الكامل وعدم القدرة على تشغيلها أو التحكم بها.

وحذرت مصلحة مياه محافظة القدس من تكرار هذه الاعتداءات على مصدر المياه الوحيد والرئيسي لأكثر من 19 تجمعا سكانيا في منطقة الامتياز، مؤكدة خطورة هذه الاعتداءات على الإمداد المائي للسكان وزيادة معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

