الهيئة العامة للبترول: توريد 550 طن غاز اليوم يفوق ضعف الاستهلاك المعتاد... والتخزين المفرط استنزف المخزون

الهيئة العامة للبترول: توريد 550 طن غاز اليوم يفوق ضعف الاستهلاك المعتاد... والتخزين المفرط استنزف المخزون
وأوضحت الهيئة أن النقص الذي طرأ في بعض المناطق لا يعود إلى انقطاع أو تراجع في التوريد، وإنما إلى التهافت الكبير على الشراء والتخزين غير المبرر، الأمر الذي أدى إلى نفاد المخزون بسرعة.
وبيّنت الهيئة أن حجم المخزون المتوفر كان يُقدّر بنحو 10 آلاف طن، إلا أن الاستهلاك غير الطبيعي خلال فترة زمنية قصيرة ساهم في استنزافه.
وأكدت الهيئة أن طواقمها تواصل العمل ليلًا نهارًا، ويتم حاليًا تزويد السوق المحلي بمعدل 500 طن من الغاز يوميًا، مشددة على أن التوريد مستمر ولا توجد أزمة في الكميات.
وأكدت الهيئة المواطنين، أن الغاز موجود والضخ مستمر، داعية إلى الاكتفاء بالكميات اللازمة فقط، وعدم التخزين الزائد، بما يضمن وصول الغاز لجميع المواطنين دون ضغط على السوق.
