الهيئة العامة للبترول: توريد 550 طن غاز اليوم يفوق ضعف الاستهلاك المعتاد... والتخزين المفرط استنزف المخزون

2026-01-18 07:03:50
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلنت الهيئة العامة للبترول في الضفة الغربية، أن كميات الغاز الموردة إلى السوق المحلي، اليوم الأحد، بلغت 550 طنًا، وهو رقم يفوق معدل الاستهلاك اليومي المعتاد بشكل واضح، مقارنة بالاستهلاك الطبيعي.

وأوضحت الهيئة أن النقص الذي طرأ في بعض المناطق لا يعود إلى انقطاع أو تراجع في التوريد، وإنما إلى التهافت الكبير على الشراء والتخزين غير المبرر، الأمر الذي أدى إلى نفاد المخزون بسرعة.

وبيّنت الهيئة أن حجم المخزون المتوفر كان يُقدّر بنحو 10 آلاف طن، إلا أن الاستهلاك غير الطبيعي خلال فترة زمنية قصيرة ساهم في استنزافه.

وأكدت الهيئة أن طواقمها تواصل العمل ليلًا نهارًا، ويتم حاليًا تزويد السوق المحلي بمعدل 500 طن من الغاز يوميًا، مشددة على أن التوريد مستمر ولا توجد أزمة في الكميات.

وأكدت الهيئة المواطنين، أن الغاز موجود والضخ مستمر، داعية إلى الاكتفاء بالكميات اللازمة فقط، وعدم التخزين الزائد، بما يضمن وصول الغاز لجميع المواطنين دون ضغط على السوق.

