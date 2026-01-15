إغلاق مركز صحي أرينبة الغربية لمدة أسبوع وتحويل المرضى إلى مراكز مجاورة

خبرني - وجه مدير مديرية صحة محافظة العاصمة الدكتور طه محمد التميمي، كتابا إلى مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، يعلمه بإغلاق مركز صحي أرينبة الغربية الأولي اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ۲۰۲٦/١/١٩ لمدة أسبوع.

ويأتي الاغلاق بسبب الانتقال الى المبنى الجديد والعمل على تحويل المرضى الى المراكز الصحية القريبة وهي:

مركز صحي نتل الشامل

مركز صحي الجيزة الشامل.

مركز صحي ضبعة الأولي.