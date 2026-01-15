إغلاق مركز صحي أرينبة الغربية لمدة أسبوع وتحويل المرضى إلى مراكز مجاورة

إغلاق مركز صحي أرينبة الغربية لمدة أسبوع وتحويل المرضى إلى مراكز مجاورة
خبرني - وجه مدير مديرية صحة محافظة العاصمة الدكتور طه محمد التميمي، كتابا إلى مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، يعلمه بإغلاق مركز صحي أرينبة الغربية الأولي اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ۲۰۲٦/١/١٩ لمدة أسبوع.
ويأتي الاغلاق بسبب الانتقال الى المبنى الجديد والعمل على تحويل المرضى الى المراكز الصحية القريبة وهي:
مركز صحي نتل الشامل
مركز صحي الجيزة الشامل.
مركز صحي ضبعة الأولي.
