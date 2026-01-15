روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا تتهمه بالتجسس

خبرني - قالت روسيا الخميس إنها أمرت بطرد دبلوماسي بريطاني من البلاد بعد اكتشاف جهاز الأمن الاتحادي (إف.إس.بي) أنه جاسوس.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي، وهو الخلف الرئيسي لجهاز المخابرات السوفيتي السابق (كيه.جي.بي)، اسم الدبلوماسي البريطاني، وقال إنه كان يعمل متخفيا لصالح جهاز المخابرات البريطاني.

ومنحت السلطات الدبلوماسي مهلة أسبوعين لمغادرة روسيا.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال البريطاني في روسيا للاحتجاج على الوضع.

وقالت الوزارة "جرى التشديد مجددا على أن موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط المخابرات البريطانيين غير المعلنين في روسيا".

وأضافت "جرى أيضا توجيه تحذير بأنه إذا صعدت لندن الوضع، فإن الجانب الروسي سيرد بشكل حاسم بالمثل".