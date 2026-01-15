إيران تعيد فتح مجالها الجوي ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

MENAFN - Palestine News Network ) طهران -PNN- أعادت إيران، الخميس، فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لنحو خمس ساعات بسبب مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وطهران، ما اضطر شركات الطيران إلى إلغاء بعض الرحلات أو تغيير مساراتها أو تأجيلها.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران للأسبوع الثالث على التوالي، وسط أجواء مشحونة وتصعيد سياسي وإعلامي متبادل بين طهران وواشنطن، وزيادة المخاوف الدولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في المنطقة.

وفي خطوة دبلوماسية وأمنية، اتخذت عدة دول إجراءات أبرزها إغلاق سفارات، وإجلاء دبلوماسيين، وتحذيرات من السفر، بينما هدد قادة إيرانيون بالرد على أي تدخل خارجي.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إن إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتا أمام جميع الرحلات، باستثناء الدولية منها، قبل أن يتم رفع الإغلاق عند الساعة 03:00 فجرا بتوقيت غرينتش، وفق موقع تتبع الرحلات فلايت رادار24، الذي أظهر استئناف خمس رحلات إيرانية أولى التحليق فوق البلاد.

وفي الوقت نفسه، أوضح مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة بدأت بسحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، بعد أن حذرت إيران جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأمريكية إذا تعرضت لهجوم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الحكومة الإيرانية قد تسقط بسبب الاحتجاجات، مضيفا أن أي نظام آخر قد يفشل أيضا، واصفا الفترة القادمة بأنها "مثيرة للاهتمام".

وتطرق ترامب إلى رضا بهلوي نجل آخر شاه لإيران، معربا عن إعجابه به لكنه شكك في قدرته على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة، موضحًا أنه إذا قبل الشعب قيادته فسيكون ذلك مقبولًا بالنسبة له.

كما حذر ترامب مرارا من احتمال التدخل العسكري في إيران ردا على القمع، إلا أنه أكد أن الدبلوماسية تبقى "الخيار الأول".

وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان مصادر دبلوماسية عن جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من الولايات المتحدة لمناقشة الأوضاع في إيران.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وتصاعدت بعد أن أُفيد بمقتل محتجين، فيما حاولت السلطات الحد من الاضطرابات عبر حجب الإنترنت.