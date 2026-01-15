هل هناك حرب أميركية إسرائيلية على إيران؟ بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) تمر المنطقة بحالة توتر ظاهر، وقلق من الانزلاق لحرب جديدة فيها، وهي لم تنجح بعد باستعادة توازنها بعد أكثر من عامين من حروب طاحنة متعددة الجبهات. ركزت التصريحات الرسمية الاسرائيلية خلال الأيام الأخيرة الماضية على ترجيح عودة الحرب مع إيران، مبررة ذلك بعدم سماحها لها بمواصلة بناء ترسانتها الصاروخية البالستية. وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 كانون الأول الماضي، بهدف حثه على شن هذه الحرب. وارتفعت حدود المطالب الأميركية الإسرائيلية من طهران، بعد الحرب الأخيرة، لتشمل تفكيك منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية وإنهاء جميع أشكال الدعم للميليشيات الوكيلة في المنطقة، وخاصة حزب الله في لبنان.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه البيت الأبيض اجتماعًا لبحث خيارات هجومية أخرى ضد إيران، كزيادة الضغط الاقتصادي على الحكومة، وشنّ هجماتٍ إلكترونية، بالإضافة إلى تأجيج الاحتجاجات المعلنة بهدف إسقاط النظام. أشار الرئيس دونالد ترامب، في إطار ذلك التصعيد، إلى استعداده لتقديم المساعدة للمتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران، مشيراً إلى أن وقت المفاوضات مع طهران قد انتهى.

وتتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة استغلال الاحتجاجات لتأجيج التصعيد معها، معتبرة أن ذلك يعد امتداداً لحرب الأيام 12، مؤكدة جاهزيتها لردع أي هجوم على سيادة واستقرار البلاد. وتفضل الولايات المتحدة قلب النظام السياسي الإيراني بطرق غير التدخل العسكري المباشر، والذي تضعه كخيار أخير. فالمشككين في جدوى الضربة العسكرية المباشرة يأملون في تجنّب الخلافات العلنية التي سبقت قصف الولايات المتحدة للمواقع النووية الإيرانية في حزيران الماضي، والذي فاقم الانقسام في صفوف مؤيدي ترامب حول جدوى التدخل في صراعٍ شرق أوسطي ومعنى شعاره "أمريكا أولاً".

إن ذلك يفسر مساعي الولايات المتحدة لتقويض النظام الإيراني دون التورط في حرب عسكرية شاملة، ففرض ترامب يوم الاثنين الماضي رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، كوسائل للالتفاف على حرب شاملة.

بأتي ذلك في ظل توجه أكثر وعياً لدول المنطقة بخطورة السياسة الأميركية تجاه إيران، سواء كانت بشن حرب عسكرية ضد النظام الإيراني أو من خلال محاولات إسقاط النظام عبر الاحتجاجات. فتسعى دول الجوار في الخليج العربي لدعم خيار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة. وتخشى تلك اللدول أن يُؤدي انهيار الحكومة الإيرانية إلى اندلاع حرب أهلية أو ظهور دولة فاشلة، أو تقوية المتشددين، في ظل ما تمتلكه الدولة الإيرانية من قدرات عسكرية، الأمر الذي قد يعرض أمن المنطقة برمته للخطر، وهو ما أثبتته تجارب سابقة، دون مراعاة أميركية أو إسرائيلية لمصالح دول المنطقة أو شعوبها.

وتبقى إسرائيل المستفيد الوحيد من هذه الحرب، والداعمة لها بقوة. فالضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة لشن حرب على إيران لم يعد خفياً، وبات الضغط لاسقاط النظام خياراً مطروحاً بقوة لدى الحكومة الإسرائيلية كبديل أيضاً، ضمن هدف إسرائيلي، لا يتعلق فقط بتقويض القدرة النووية الإيرانية، بل بإقعاد الدولة الإيرانية، وقدرتها العسكرية عموماً، في إطار استراتيجية معلنة تسعى للتسيد في الشرق الأوسط.

ولا تبدو الاحتجاجات في الشارع الإيراني اليوم قادرة على إسقاط النطام الإيراني، على الأقل في القريب المنظور، الأمر الذي لا يبعد شبح حرب عسكرية على إيران، ضمن الرؤية الإسرائيلية الأميركية.

بدأت الاحتجاجات الحالية من طهران، يوم 28 كانون الأول 2025، امتعاضاً من إنهيار الريال وتفاقم الأزمة الاقتصادية، قبل أن تمتد إلى مدن أخرى. وتعاني إيران من تخلخل إقتصادي واضح، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة، بالإضافة لتصاعد العقوبات الإقتصادية الموجه من قبل الولايات المتحدة ضدها، والتي بدأت منذ سنوات. فيعتمد اقتصاد البلاد على النفط والغاز في 80% من صادراتها و30% من إيراداتها الوطنية، وهو القطاع المستهدف الأكبر في حرب العقوبات، فانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد من 5.3% في العام 2023 إلى 0.6% في العام 2025.

ولا تشير تلك الاحتجاجات حتى الآن إلى إمكانية نجاحها، بقلب نظام الحكم في إيران، وهناك عوامل عديدة تدعم تلك المقاربة، على رأسها عدم وجود شخصية عامة موحدة للمتظاهرين، وعدم وجود أيديولوجية ومنهجية مشتركة تجمع بينهم، كما كان في الاحتجاجات التي ساهمت في حدوث تغيير حقيقي في إيران في الماضي، كالثورة الإسلامية في العام ١٩٧٩، بقيادة الخميني. ليس هناك رؤية واضحة يحملها المحتجين، لنظام ما بعد الدولة الإسلامية، كما أن عدد من تيارات المعارضة المدعومة من واشنطن أو ذات توجهات ماركسية، أو حتى وريث عهد الشاة، لا تحظى بدعم كبير من الشارع، بل على العكس تتهم بالتخوين.

ولا تخرج الاحتجاجات الحالية عن امتداد لبنية احتجاجية متكررة. فقد شهدت إيران احتجاجات في الأعوام 1981 و1992 و1999 و2009 و2017 و2019، و2022، وأخيرًا في 2026. فأظهرت حالاتُ الاحتجاج التي جاءت بعد سنوات من انتصار الثورة نموَّ الحالة الاحتجاجية في المجتمع الإيراني، لدرجة أنها بعضها أخذ طابعًا عنيفًا مسلحًا في بعض المناطق. ويعود العنصر الأساس المتسبب بتلك الإضرابات والاحتجاجات هو التضخم وتراجع الحالة الاقتصادية، خصوصاً في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الغربية ضدها بشكل رئيس. وتعتبر تلك الاحتجاجات من أحد أهم مؤشرات حالة عدم الاستقرار السياسي في الجمهورية الإسلامية. فالمجتمع الإيراني في بنيته هو مجتمع احتجاجي، يقوم على ثقافة التشيع والبُعد الثوري. كما أن الاحتجاج مكفول بالدستور، في المادة 27 منه، إلا أن الحكومة تعاملت معها عبر السنوات بنجاح، وإن غلبت استراتيجية الإدارة لا الحل، والصيغة الأمنية في التعامل معها.

وتأتي دعوات ترامب للمحتجين في إيران للسيطرة على مؤسسات الدولة، وبأن "المساعدة قادمة"، وتهديد الحكومة الإيرانية بشن حرب عليها، عندما حذر ترامب في السادس من كانون الثاني الجاري بأن الولايات المتحدة "ستبدأ بإطلاق النار أيضاً"، إذا استمر قتل المتظاهرين الإيرانيين، للتأكيد على أن الهدف الأميركي المعلن ببث الفتنة بين فئات المجتمع، أو شن حرب تدمرية على الدولة الإسلامية، يأتي في غير صلح الإيرانيين، وهو الأمر الذي تقتنع به الغالبية العظمى منهم. كما أن التهديد الأميركي الإسرائيلي بشن حرب على البلاد، خصوصاً بعد ضرب القدرات النووية الإيرانية، قبل أشهر، وعدم التصعيد الإيراني في المقابل، بل على العكس، يكشف للعامة النوايا الحقيقية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، كقوة إقليمية، وأيديولوجية شيعية مستهدفة بشكل خاص من تلك القوى الغربية. وسعت القيادة الإيرانية هذا الأسبوع إلى استئناف المفاوضات مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي، لكن ترامب أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنها لن يُجري أي محادثات معهم.

يأتي ذلك، مع الوضع بعين الاعتبار قدرات الحكومة الإيرانية، والتي لاتزال متماسكة ومتحكمة بمفاصل أمور الدولة، وقادرة على السيطرة والتحكم في تفاصيلها، المركزية القائمة على الأمن والقضاء والإعلام الرسمي، والاقتصاد المرتبط بالمؤسسات، ناهيك على سيطرتها على الإنترنت وحدود التواصل والتنسيق داخل حدودها. ومن المرجح أن يصمد النظام الإيراني، رغم تصاعد الاحتجاجات، ما لم تحدث انشقاقات داخل النظام نفسه أو النخب السياسية المؤثرة فيه، وذات المصداقية الشعبية، وهو الأمر غير المرجح حتى الآن وغير ممكن بسبب العوامل التالية.

فبالاضافة للعوامل السابقة، يأتي اعتداء الولايات المتحدة على فنزويلا، ضمن هدف لم يخفيه ترامب، في الرغبة بالسيطرة على نفطها، يدق ناقوس الخطر في عقول الإيرانيين، الذين لا يريدون بالتأكيد أن يكونوا عرضة لسلب خيارات بلادهم النفطية من قبل الولايات المتحدة. ويدعم تلك المقاربة أيضاً، النظر للمآسي التي تكبدتها الدولة الجارة العراق، من تدخل الولايات المتحدة تحديداً لقلب نظام الحكم فيها، واحتلالها، وسلب خياراتها، والذي أدخل البلاد في نفق مظلم من العنف الطائفي والاضطراب، والذي لم تبرأ منه العراق حتى اليوم، رغم مرور أكثر من عقدين كاملين. إن خطورة ذلك العامل الأخير تحديداً يظهر في مواقف دول الخليج الجارة لإيران، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، التي تحذر من خطر انزلاق المنطقة للحرب، والفوضى، والتي من شأنها أن تعرض استقرارها ومشاريعها للخطر.

ليس من المرجح أن تسقط الاحتجاجات النظام الإيراني، وتبقى إمكانية الذهاب للحرب مع إيران واردة، في ظل الإصرار الإسرائيلي، حيث اعتبر مسؤول عسكري إسرائيلي أن الهجوم على إيران ((لا مفر منه)) إذا لم يتوصل الأميركيون إلى إتفاق يقيد برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وتأثير إسرائيل على صانع القرار الأميركي، في ظل توجهات ترامب الكارثية في سياسة بلاده الخارجية. وتشير التحذيرات المتصاعدة لاخراج الأجانب من إيران ودول الجوار لتصاعد خطر الحرب، وإن كانت لا تكفي لحسم التنبؤ بحدوثها. كما يدعم سحب الطائرات والسفن وأفراد العمليات الخاصة من القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على القوات في الشرق الأوسط قلق البنتاغون من احتمال رد إيراني، على الهجوم الأميركي المحتمل. بأتي ذلك بالإضافة إلى تسريبات تتعلق باستعدادات إسرائيلية داخلية، لمواجهة خطر الرد الإيراني على الضربة الأولى. ففي ظل تحذير إيراني الولايات المتحدة من سوء التقدير، هددت إيران يوم الأحد الماضي باستهداف إسرائيل والقواعد والمراكز والسفن العسكرية الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لضربة أميركية، في وقت دخلت فيه الاحتجاجات أسبوعها الثالث. وترى جهات استخبارية في المنطقة أن حالة التصعيد القائمة في المنطقة والتوتر من شأنها أن توصلها للحرب، حتى وإن لم تتجه النوايا الأميركية للوصول إلى حد هجوم عسكري، في ظل خطأ في الحسابات، أو خروج حدث ثانوي عن سياقه. ولكن حتى الآن ليس هناك ما يجزم بحدوث الحرب، حتى وإن عكس ذلك مصلحة إسرائيل وتوجهاتها، لأن هناك أطراف أخرى في تلك المعادلة، لا تريد الحرب، كما أن الحرب لا تصب في مصلحتها.