سلطات الاحتلال تستدعي وزير شؤون القدس للتحقيق

2026-01-15 05:08:07
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس -PNN- استدعت سلطات الاحتلال صباح اليوم الخميس، وزير شؤون القدس أشرف الأعور، للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس.

