الأونروا تواجه تحديات في غزة وسط قلق أممي من تشريعات إسرائيلية

الأونروا تواجه تحديات في غزة وسط قلق أممي من تشريعات إسرائيلية
وفي هذا السياق، أعربت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، مشددة على أن الوكالة ضرورية من الناحية الإنسانية، وأن السماح لها بممارسة عملها يُعد واجبًا قانونيًا على الجميع.
وفي السياق، أكدت الأونروا أن العائلات النازحة في قطاع غزة، تواجه صعوبات كبيرة بالحصول على مياه شرب نظيفة.
وأوضحت الوكالة الأممية عبر موقعها الرسمي في بيان اليوم الأربعاء، أنه في الملاجئ المكتظة، يعتمد كثيرون بشكل كامل على المياه التي تنقلها الوكالة عبر الشاحنات، ويضطرون إلى ترشيد كل قطرة لاستخدامها في الشرب والطبخ والنظافة الشخصية.
ولفتت الأونروا إلى أن الوصول إلى المياه لا يزال أمرا بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة.
