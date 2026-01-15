  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأونروا تواجه تحديات في غزة وسط قلق أممي من تشريعات إسرائيلية

2026-01-15 05:08:06
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن مستلزمات الإيواء في قطاع غزة ما تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المتفاقمة، خاصة مع العواصف الشتوية التي تزيد من معاناة المدنيين.

وفي هذا السياق، أعربت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، مشددة على أن الوكالة ضرورية من الناحية الإنسانية، وأن السماح لها بممارسة عملها يُعد واجبًا قانونيًا على الجميع.

وفي السياق، أكدت الأونروا أن العائلات النازحة في قطاع غزة، تواجه صعوبات كبيرة بالحصول على مياه شرب نظيفة.

‏وأوضحت الوكالة الأممية عبر موقعها الرسمي في بيان اليوم الأربعاء، أنه في الملاجئ المكتظة، يعتمد كثيرون بشكل كامل على المياه التي تنقلها الوكالة عبر الشاحنات، ويضطرون إلى ترشيد كل قطرة لاستخدامها في الشرب والطبخ والنظافة الشخصية.

ولفتت الأونروا إلى أن الوصول إلى المياه لا يزال أمرا بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة.

