لجنة إدارة غزة تجتمع اليوم في السفارة الأميركية بالقاهرة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة -PNN- تعقد "اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة" المشكلة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اجتماعها الأول اليوم الخميس، في مقر السفارة الأميركية في القاهرة، مع المرشح لرئاسة الهيئة التنفيذية لمجلس السلام الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف. ووصل في وقت سابق إلى القاهرة قادما من الضفة الغربية بعد إعاقته لساعات من قبل الاحتلال الاسرائيلي، رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث ومسؤول الملف الأمني سامي نسمان ومسؤول الملف القضائي عدنان أبو وردة.

وقال مصدر موثوق لـصحيفة"العربي الجديد" إن اللقاء الأول سيكون تعارفيا وسيضع اللبنة الأولى للجنة وأسس عملها، وسيحضره الوسيط المصري إلى جانب آخرين. ولم تحدد بعد طريقة مشاركة أعضاء اللجنة من غزة في اللقاء سواء بسفرهم إلى القاهرة أو المشاركة عبر تطبيق زوم.

ومساء أمس الأربعاء أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها "تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء عملية إعادة الإعمار".

وأوضح ويتكوف أن المرحلة الجديدة تنصّ على تشكيل إدارة انتقالية تكنوقراطية في غزة تحت اسم "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، إلى جانب الشروع في نزع السلاح الكامل، بما يشمل تفكيك جميع التشكيلات المسلحة "غير المصرح بها". وشدد على أن الولايات المتحدة تتوقع امتثال حركة حماس الكامل لالتزاماتها، بما في ذلك إعادة آخر جثمان لمحتجز إسرائيلي، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى "عواقب خطيرة".

وأكّدت مصادر فلسطينية، أمس الأربعاء، اكتمال تشكيل لجنة إدارة غزة التي ستتولى الحكم في القطاع خلفا لحركة حماس. ووفق المعلومات المتوفرة، سيرأس اللجنة علي شعث وسيكون أيضاً مسؤولاً عن الطاقة والنقل، فيما سيتولى بشير الريس ملف المالية، وجبر الداعور التعليم، وعائد ياغي الصحة، وعائد أبو رمضان الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعلي برهوم المياه والبلديات، وعدنان أبو وردة القضاء والعدل، ورامي حلس الشؤون الدينية، وأسامة الصيداوي الأراضي والإسكان، وعبد الكريم عاشور الزراعة، وحسني المغني شؤون العشائر، واللواء سامي نسمان الداخلية. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن القائمة غير نهائية وقد تجرى عليها تعديلات وقد تبقى كما هي.