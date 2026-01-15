الاحتلال يقتحم منطقة عاطوف شرق طمون برفقة جرافات
وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف عبد الله بشارات، بأن الاحتلال اقتحم منطقة "بير المعيار" برفقة جرافات ثقيلة، وطواقم المساحة التابعة له، في المنطقة التي أعلن الاحتلال نيته شق طريق استعماري فيها.
وكان الاحتلال أصدر نهاية العام الماضي قرارا بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين، بهدف شق طريق استعماري بطول 22 كم، من عين شبلي باتجاه حاجز تياسير، يمر من منطقة "بير المعيار".
