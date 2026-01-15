  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال يقتحم منطقة عاطوف شرق طمون برفقة جرافات

2026-01-15 05:08:06
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات ثقيلة، اليوم الخميس، منطقة عاطوف شرق بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف عبد الله بشارات، بأن الاحتلال اقتحم منطقة "بير المعيار" برفقة جرافات ثقيلة، وطواقم المساحة التابعة له، في المنطقة التي أعلن الاحتلال نيته شق طريق استعماري فيها.

وكان الاحتلال أصدر نهاية العام الماضي قرارا بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين، بهدف شق طريق استعماري بطول 22 كم، من عين شبلي باتجاه حاجز تياسير، يمر من منطقة "بير المعيار".

MENAFN15012026000205011050ID1110602402

