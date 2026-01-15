135 منظمة دولية تحثّ رئيسة هندوراس على سحب سفارة بلادها من القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس -PNN- سُلِّمت اليوم إلى رئيسة جمهورية هندوراس، السيدة إيريس شيومارا كاسترو سارمينتو، رسالة رسمية موقَّعة من 135 منظمة دولية لحقوق الإنسان، ومنظمات نسوية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني، من بلدان مختلفة، تطالب بسحب سفارة هندوراس من مدينة القدس، انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكّدت المنظمات الموقّعة في رسالتها أن وضع مدينة القدس يُعدّ من قضايا الوضع النهائي في إطار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، محذّرةً من أن أي إجراءات أحادية الجانب - بما في ذلك نقل أو إعادة توطين السفارات إلى المدينة - تُشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو الدول إلى الامتناع عن تغيير الوضع القانوني والسياسي للمدينة.

كما شدّدَت الرسالة على أن استمرار وجود سفارة هندوراس في القدس يتعارض مع السياسة الخارجية المعلنة للدولة، القائمة على احترام القانون الدولي، والتعددية، والحل السلمي للنزاعات. ووفقاً للمنظمات، فإن هذا الوضع ينعكس سلباً على المكانة الدبلوماسية لهندوراس وصورتها الدولية، لا سيما في علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية والعالم العربي والمنظمات متعددة الأطراف.

وربطت المنظمات كذلك بين نقل السفارات إلى القدس وتصاعد التوترات الإقليمية والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن على هندوراس الاضطلاع بدور مسؤول في دعم السلام العادل، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالمواقف الدولية التي تُدين الجرائم الجسيمة والانتهاكات المتواصلة، بما في ذلك تلك الجارية في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، طالبت المنظمات الموقّعة بشكل صريح بـالسحب الفوري لسفارة هندوراس من القدس، إلى جانب إصدار إعلان رسمي يؤكد التزام الدولة بسياسة خارجية قائمة على احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يعزّز فرص السلام والعدالة الدولية.

واختُتمت الرسالة بالتأكيد على أن اتخاذ هذا القرار في المرحلة الراهنة سيشكّل خطوة إيجابية وذات دلالة، تعكس التزام حكومة هندوراس بالمبادئ التي تؤكد الدفاع عنها في المحافل الدولية، مع الدعوة إلى صدور رد رسمي عن رئاسة الجمهورية بهذا الشأن.

ويأتي تسليم الرسالة في إطار إطلاق حملة دولية تهدف إلى الدفع نحو نقل سفارة هندوراس رسمياً خارج القدس. وفي هذا الصدد، أوضح منسّق الحملة محمد المرابط أن هذه المبادرة تمثّل مطلباً عاجلاً دفاعاً عن القانون الدولي والالتزامات التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، محذّراً من أن استمرار وجود السفارة في القدس يشكّل تناقضاً مع مبادئ السياسة الخارجية التي عبّرت عنها رئيسة الجمهورية في مناسبات متعددة.

من جهتها، أكدت دينيا ميخيا، عضوة الحملة عن حركة الشعوب الأصلية في أمريكا الوسطى وناشطة في مجال حقوق الإنسان في هندوراس، أن المطلب الدولي بسحب السفارة من القدس يندرج في إطار الدفاع عن سيادة الشعوب وتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية، مشيرةً إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به أمريكا اللاتينية في تقديم دعم استراتيجي للقضية الفلسطينية.

بدوره، أفاد منسّق الحملة في الولايات المتحدة نبيل الكوك بأن الحملة قد انطلقت بالفعل، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توسيعها وتعزيزها في إطار الحراك العالمي، والبناء على ما تحقق من مكاسب في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية من خلال التضامن الدولي.

وفي الختام، صرّح منسّق الحملة الدكتور سنان شقديح بأن تسليم هذه الرسالة إلى رئيسة جمهورية هندوراس يمثّل خطوة سياسية وأخلاقية بالغة الأهمية، ويعكس توافقاً دولياً واسعاً يطالب باحترام القانون الدولي ورفض شرعنة الإجراءات الأحادية المخالفة للشرعية الدولية في مدينة القدس.

وأضاف أن انضمام 135 منظمة من قارات مختلفة يؤكد أن الدعوة إلى سحب سفارة هندوراس من القدس لم تعد مطلباً محصوراً في الإطار الفلسطيني، بل باتت قضية قانون دولي وعدالة وحقوق إنسان، ذات انعكاسات مباشرة على مصداقية الدول والتزاماتها الدولية.

وختم بالقول إن سحب السفارة سيبعث برسالة واضحة تؤكد التزام هندوراس بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتجدد تمسّكها بتحقيق سلام قائم على العدالة واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.