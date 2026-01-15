تجارة الأردن :ارتفاع أسعار الزيوت العالمية ينعكس على السوق المحلي الأردني خلال أسبوعين

MENAFN - Amman Net) أوضح ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، أن انعكاسات ارتفاع أسعار الزيوت النباتية على السوق المحلي الأردني ستبدأ بالظهور خلال أسبوعين تقريبًا، بعد نفاد الكميات المتوفرة حاليًا لدى التجار.

وأضاف عمرو، في تصريح هاتفي خلال نشرة الظهيرة على راديو البلد، أن الأسعار العالمية للزيوت النباتية شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ شهر تموز، لكنها كانت محدودة نسبيًا ولم تؤثر على المستهلك المحلي بسبب قدرة المستوردين والمصنعين وتجار الجملة على امتصاص الفارق السعري.

ولفت إلى أن الارتفاعات الكبيرة بدأت منذ شهر أيلول نتيجة انخفاض المحاصيل في أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى تقييد الإمدادات عبر البحر الأسود، لا سيما في ميناء أوديسا الذي عمل بنسبة 20% فقط من طاقته.

وأشار إلى أن زيت الزيتون الأردني المحلي لم يتأثر بهذه الارتفاعات العالمية، حيث إن استيراد زيت الزيتون ممنوع منذ نحو 8–10 سنوات، مشيرًا إلى أن أسعار الزيتون المستورد قد تكون أقل من المحلي، لكنها تأتي بكميات صغيرة.

وحول التوقعات المستقبلية، أكد عمرو أن أسعار الزيوت النباتية قد تستقر عند مستوياتها المرتفعة حاليًا، إلا أنه من غير المتوقع حدوث انخفاض ملموس قبل بداية موسم الحصاد الجديد في سبتمبر، نظرًا لانخفاض الإمدادات وارتفاع الطلب العالمي، خاصة من الهند.