تجارة الأردن :ارتفاع أسعار الزيوت العالمية ينعكس على السوق المحلي الأردني خلال أسبوعين

تجارة الأردن :ارتفاع أسعار الزيوت العالمية ينعكس على السوق المحلي الأردني خلال أسبوعين
وأضاف عمرو، في تصريح هاتفي خلال نشرة الظهيرة على راديو البلد، أن الأسعار العالمية للزيوت النباتية شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ شهر تموز، لكنها كانت محدودة نسبيًا ولم تؤثر على المستهلك المحلي بسبب قدرة المستوردين والمصنعين وتجار الجملة على امتصاص الفارق السعري.
ولفت إلى أن الارتفاعات الكبيرة بدأت منذ شهر أيلول نتيجة انخفاض المحاصيل في أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى تقييد الإمدادات عبر البحر الأسود، لا سيما في ميناء أوديسا الذي عمل بنسبة 20% فقط من طاقته.
وأشار إلى أن زيت الزيتون الأردني المحلي لم يتأثر بهذه الارتفاعات العالمية، حيث إن استيراد زيت الزيتون ممنوع منذ نحو 8–10 سنوات، مشيرًا إلى أن أسعار الزيتون المستورد قد تكون أقل من المحلي، لكنها تأتي بكميات صغيرة.
وحول التوقعات المستقبلية، أكد عمرو أن أسعار الزيوت النباتية قد تستقر عند مستوياتها المرتفعة حاليًا، إلا أنه من غير المتوقع حدوث انخفاض ملموس قبل بداية موسم الحصاد الجديد في سبتمبر، نظرًا لانخفاض الإمدادات وارتفاع الطلب العالمي، خاصة من الهند.
