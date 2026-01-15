بنك الملابس الخيري: صالة لتوزيع كسوة الشتاء - بحي التركمان في اربد الأحد والاثنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد بنك الملابس الخيري – الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية – لإقامة صالة متنقلة لتوزيع كسوة الشتاء في حي التركمان – منطقة المنارة في إربد، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين، في قاعة جمعية منارة اربد الخيرية والحالات الإنسانية، بالتعاون مع هيئة شباب منطقة المنارة.



وبحسب بيان البنك اليوم الخميس، يأتي هذا النشاط لخدمة نحو 300 أسرة من الأسر العفيفة والمستحقة في المنطقة، بهدف تلبية احتياجاتها خلال الشتاء وتعزيز مبادئ التكافل المجتمعي، من خلال توفير الملابس الملائمة وإيصالها لهم بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم تجربة اختيار ملابسهم بأنفسهم.



ويُعد هذا النشاط واحدًا من سلسلة الفعاليات التي ينفذها البنك بشكل دوري في مختلف محافظات المملكة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر العفيفة من خلال الشراكات والتعاون مع الجمعيات المحلية والجهات المجتمعية الفاعلة.



يُذكر أن بنك الملابس الخيري تأسس عام 2013 ضمن مبادرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ويقدم خدماته للأسر الأردنية العفيفة من خلال صالات عرض مخصصة، بالإضافة إلى برامج موسمية ومبادرات لدعم الطلبة وتوفير الملابس الشتوية، وتنفيذ أنشطة في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالشراكة مع المؤسسات والجهات الداعمة والمتطوعين.