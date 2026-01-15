بنك الملابس الخيري: صالة لتوزيع كسوة الشتاء - بحي التركمان في اربد الأحد والاثنين

بنك الملابس الخيري: صالة لتوزيع كسوة الشتاء - بحي التركمان في اربد الأحد والاثنين
وبحسب بيان البنك اليوم الخميس، يأتي هذا النشاط لخدمة نحو 300 أسرة من الأسر العفيفة والمستحقة في المنطقة، بهدف تلبية احتياجاتها خلال الشتاء وتعزيز مبادئ التكافل المجتمعي، من خلال توفير الملابس الملائمة وإيصالها لهم بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم تجربة اختيار ملابسهم بأنفسهم.
ويُعد هذا النشاط واحدًا من سلسلة الفعاليات التي ينفذها البنك بشكل دوري في مختلف محافظات المملكة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر العفيفة من خلال الشراكات والتعاون مع الجمعيات المحلية والجهات المجتمعية الفاعلة.
يُذكر أن بنك الملابس الخيري تأسس عام 2013 ضمن مبادرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ويقدم خدماته للأسر الأردنية العفيفة من خلال صالات عرض مخصصة، بالإضافة إلى برامج موسمية ومبادرات لدعم الطلبة وتوفير الملابس الشتوية، وتنفيذ أنشطة في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالشراكة مع المؤسسات والجهات الداعمة والمتطوعين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment