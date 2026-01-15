أخطر لحظات الرحلة.. ما لا تلاحظه أثناء الإقلاع والهبوط

أخطر لحظات الرحلة.. ما لا تلاحظه أثناء الإقلاع والهبوط
خلال هذه الفترات الحرجة، يفحص طاقم الضيافة المقصورة ويتأكد من جلوس الركاب بشكل صحيح، وربط أحزمة الأمان، وطي الطاولات، ووضع المقاعد في الوضع العمودي، ما يتيح للطاقم التركيز الكامل على إجراءات السلامة. ويؤكد خبراء الطيران أن معظم الحوادث تقع أثناء الإقلاع أو الهبوط.
وتوضح كاثرين دروسوس، مضيفة طيران ومشرفة رحلات في شركة "سيروس لخدمات الطيران"، أن الطاقم يحرص خلال هذه المراحل على تأمين المقصورة، وتقديم عرض السلامة، وتجهيز الركاب لأي طارئ محتمل.
وقد يلاحظ الركاب جلوس أفراد الطاقم بوضعية مستقيمة مع تثبيت أيديهم على أفخاذهم أو تحت أرجلهم، وهي ما تُعرف بـ"وضعية التثبيت"، وتهدف إلى تقليل خطر الإصابات أثناء الحركة المفاجئة أو الاضطرابات، مع الحفاظ على الجاهزية التامة للتدخل السريع.
وتضيف دروسوس أن هذه الوضعية قد تختلف بين شركات الطيران، لكن الهدف واحد: الاستقرار، واليقظة، والاستعداد الفوري. كما يقوم الطاقم بتدريب ذهني صامت على إجراءات الطوارئ، مثل الإخلاء وتحديد المخارج.
ورغم أن الركاب غير ملزمين باتباع هذه الوضعية، ينصح الخبراء بالانتباه لعرض السلامة، وقراءة بطاقة الإرشادات، وربط أحزمة الأمان، خاصة أثناء الإقلاع والهبوط.
ما يبدو بسيطًا للركاب، يخفي وراءه تدريبًا مكثفًا ويقظة دائمة، هدفها الأول ضمان سلامة الجميع على متن الطائرة.
