أخطر لحظات الرحلة.. ما لا تلاحظه أثناء الإقلاع والهبوط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بينما تمر لحظتا الإقلاع والهبوط سريعًا بالنسبة لمعظم الركاب، تُعدّان أخطر مراحل الرحلة بالنسبة لطاقم الطائرة، إذ تتطلبان أعلى درجات التركيز والالتزام ببروتوكولات صارمة للسلامة.



خلال هذه الفترات الحرجة، يفحص طاقم الضيافة المقصورة ويتأكد من جلوس الركاب بشكل صحيح، وربط أحزمة الأمان، وطي الطاولات، ووضع المقاعد في الوضع العمودي، ما يتيح للطاقم التركيز الكامل على إجراءات السلامة. ويؤكد خبراء الطيران أن معظم الحوادث تقع أثناء الإقلاع أو الهبوط.



وتوضح كاثرين دروسوس، مضيفة طيران ومشرفة رحلات في شركة "سيروس لخدمات الطيران"، أن الطاقم يحرص خلال هذه المراحل على تأمين المقصورة، وتقديم عرض السلامة، وتجهيز الركاب لأي طارئ محتمل.



وقد يلاحظ الركاب جلوس أفراد الطاقم بوضعية مستقيمة مع تثبيت أيديهم على أفخاذهم أو تحت أرجلهم، وهي ما تُعرف بـ"وضعية التثبيت"، وتهدف إلى تقليل خطر الإصابات أثناء الحركة المفاجئة أو الاضطرابات، مع الحفاظ على الجاهزية التامة للتدخل السريع.



وتضيف دروسوس أن هذه الوضعية قد تختلف بين شركات الطيران، لكن الهدف واحد: الاستقرار، واليقظة، والاستعداد الفوري. كما يقوم الطاقم بتدريب ذهني صامت على إجراءات الطوارئ، مثل الإخلاء وتحديد المخارج.



ورغم أن الركاب غير ملزمين باتباع هذه الوضعية، ينصح الخبراء بالانتباه لعرض السلامة، وقراءة بطاقة الإرشادات، وربط أحزمة الأمان، خاصة أثناء الإقلاع والهبوط.



ما يبدو بسيطًا للركاب، يخفي وراءه تدريبًا مكثفًا ويقظة دائمة، هدفها الأول ضمان سلامة الجميع على متن الطائرة.

