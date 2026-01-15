  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
حسان خلال لقائه بعون: الأردن يقف إلى جانب لبنان وحريص على تفعيل التعاون

حسان خلال لقائه بعون: الأردن يقف إلى جانب لبنان وحريص على تفعيل التعاون

2026-01-15 05:07:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء جعفر حسّان الخميس، بالرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت.
وأكد حسّان خلال اللقاء بأن الأردن يقف إلى جانب لبنان وحريص على تفعيل التعاون بين البلدين.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خير دليل على أهمية ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أكد الرئيس اللبناني على أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.
وعبّر عون عن شكره للأردن على الدعم المتواصل للبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش.
شهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان ونظيره اللبناني نواف سلام توقيع 21 اتفاقية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك عقب ترؤسهما لاجتماع اللجنة العُليا الأردنية - اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة، الذي عُقد في بيروت الأربعاء.
وكان حسَّان ونظيره اللبناني قد ترأسا اجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - اللبنانيَّة المشتركة، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وآليَّات متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات، وأوجه التعاون المستقبلي الممكنة.


MENAFN15012026000208011052ID1110602397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث