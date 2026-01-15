  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأمن يكشف تفاصيل عملية السطو على بنك في المفرق

2026-01-15 05:07:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مديرية الأمن العام تفاصيل عملية السطو على بنك في المفرق.

وقالت المديرية في بيان، اليوم الخميس، إنها تحقق في حادثة دخول شخصين مجهولين وملثمين لفرع أحد البنوك في محافظة المفرق وسرقة مبلغ 15 ألف دينار تحت التهديد.

