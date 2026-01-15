الأمن يكشف تفاصيل عملية السطو على بنك في المفرق

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأمن يكشف تفاصيل عملية السطو على بنك في المفرق
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مديرية الأمن العام تفاصيل عملية السطو على بنك في المفرق.
وقالت المديرية في بيان، اليوم الخميس، إنها تحقق في حادثة دخول شخصين مجهولين وملثمين لفرع أحد البنوك في محافظة المفرق وسرقة مبلغ 15 ألف دينار تحت التهديد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment